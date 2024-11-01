İki ton midyeyle yakalandılar
İstanbul Boğazı’ndan yasak yolla midye çıkaran iki kişi suçüstü yakalandı. Muhafaza altına alınan iki ton midye, canlılıklarını sürdürebilmeleri ve doğal yaşama kazandırılabilmeleri adına yeniden İstanbul Boğazı’na bırakıldı.
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