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İki ton midyeyle yakalandılar

İki ton midyeyle yakalandılar

01.11.2024 | 12:19

İstanbul Boğazı’ndan yasak yolla midye çıkaran iki kişi suçüstü yakalandı. Muhafaza altına alınan iki ton midye, canlılıklarını sürdürebilmeleri ve doğal yaşama kazandırılabilmeleri adına yeniden İstanbul Boğazı’na bırakıldı.

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