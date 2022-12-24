İkizler vurgun parasını lüks hayata harcadı

İzmir polisinin 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucu çökerttiği yasadışı bahis çetesinin liderliğini ikiz kardeşler R ile K T'in (28) lüks yaşamlarına dair fotoğraflar ortaya çıktı.SABAH'ın "İkizler çetesinin büyük vurgunu" başlığıyla manşet yaptığı İzmir merkezli 9 ilde yapılan operasyonda 26 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden tutuklanan 10 kişi arasında R T'in de olduğu öğrenildi. Makedonya'da bulunan diğer ikiz kardeş K T ise yakalama çalışmaları sürüyor.37 milyon lira haksız kazanç elde eden çetenin lideri R T tatil fotoğrafları ortaya çıktı. R T havuz başında ve tatil fotoğrafları dikkat çekti. Şüphelilerin polise yakalanmamak için işsiz, ev hanımı ve öğrenci oldukları belirlenen kişiler adına banka, ödeme kuruluşları ve kripto para firmaları üzerinden hesaplar açıp para trafiğini bu şekilde yürüttükleri belirlendi.Paravan şirket kurarak banka hesapları üzerinden yasadışı bahis paralarının transferlerini gerçekleştiren çete üyelerinin suçtan elde ettikleri paraları ülkemizde temsilciliği bulunmayan yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşları hesaplarına ve kripto para varlıklara dönüştürdükleri tespit edildi.