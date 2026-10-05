İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

Liste başı olan dev mahalle, nüfusuyla Türkiye haritasındaki 5 ayrı ili tek kalemde geride bırakarak adeta bağımsız bir kent boyutuna ulaştı. Altyapısından sosyo-ekonomik yapısına kadar pek çok ili gölgede bırakan bu rekortman mahalle, yerel yönetim sınırlarının ve nüfus yoğunluğunun geldiği son noktayı net bir şekilde ortaya koyuyor.

Zafer Mahallesi – İstanbul, Bahçelievler: 78.856 kişi

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