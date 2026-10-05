Haberler Yaşam Haberleri İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye'nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!
Giriş Tarihi: 5.10.2026 11:53 Son Güncelleme: 5.10.2026 12:13

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye'nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

TÜİK'in yayınladığı güncel verilere göre Türkiye'nin en kalabalık mahalleleri belli oldu. Listede ilk sırada yer alan o mahalle, nüfus sayısıyla 5 ili birden gölgede bıraktı.

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İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen güncel nüfus istatistiklerini yayınladı. Açıklanan veriler metropollerin ne denli devasa boyutlara ulaştığını kanıtlarken, ortaya çıkan sıra dışı bir tablo ezberleri tamamen bozdu.

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

Liste başı olan dev mahalle, nüfusuyla Türkiye haritasındaki 5 ayrı ili tek kalemde geride bırakarak adeta bağımsız bir kent boyutuna ulaştı. Altyapısından sosyo-ekonomik yapısına kadar pek çok ili gölgede bırakan bu rekortman mahalle, yerel yönetim sınırlarının ve nüfus yoğunluğunun geldiği son noktayı net bir şekilde ortaya koyuyor.

Zafer Mahallesi – İstanbul, Bahçelievler: 78.856 kişi

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İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

Halkalı Merkez Mahallesi – İstanbul, Küçükçekmece: 80.115 kişi

FOTOĞRAFLAR TEMSİLİDİR

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

Karapürçek Mahallesi – Ankara, Altındağ: 84.858 kişi

FOTOĞRAFLAR TEMSİLİDİR

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

Zümrütevler Mahallesi – İstanbul, Maltepe: 88.017 kişi

FOTOĞRAFLAR TEMSİLİDİR

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

Mevlana Mahallesi – Kayseri, Talas: 93.093 kişi

FOTOĞRAFLAR TEMSİLİDİR

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

Fırat Mahallesi – Diyarbakır, Kayapınar: 94.256 kişi

FOTOĞRAFLAR TEMSİLİDİR

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

Atakent Mahallesi – İstanbul, Küçükçekmece: 105.519 kişi

FOTOĞRAFLAR TEMSİLİDİR

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

Adnan Kahveci Mahallesi – İstanbul, Beylikdüzü: 110.707 kişi

FOTOĞRAFLAR TEMSİLİDİR

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

Kayabaşı Mahallesi – İstanbul, Başakşehir: 112.367 kişi

FOTOĞRAFLAR TEMSİLİDİR

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

Bağcılar Mahallesi – Diyarbakır, Bağlar: 157.422 kişi (en büyük mahalle)

Güncel verilerle Bağcılar Mahallesi, 82.836 nüfuslu Bayburt'u, 85.083 nüfuslu Tunceli'yi, 90.392 nüfuslu Ardahan'ı, 138.807 nüfuslu Gümüşhane'yi ve 157.363 nüfuslu Kilis'i geçerek en kalabalık mahalle oldu.

FOTOĞRAFLAR TEMSİLİDİR

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

İŞTE İL İL TÜRKİYE'NİN NÜFUSU

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İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

ADANA

2.283.609
İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

ADIYAMAN

617.821

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

AFYONKARAHİSAR
751.808

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

AĞRI

491.489

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

AMASYA
342.242

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

ANKARA

5.910.320

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

ANTALYA
2.777.677

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

ARTVİN

167.531

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

AYDIN

1.172.107

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

BALIKESİR

1.284.517

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

BİLECİK

228.995

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

BİNGÖL

282.299

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

BİTLİS

360.423

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

BOLU

327.173

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

BURDUR

277.226

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

BURSA

3.263.011

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

ÇANAKKALE

573.976


İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

ÇANKIRI

200.549

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

ÇORUM

519.590

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

DENİZLİ

1.060.975

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

DİYARBAKIR

1.852.356

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

EDİRNE

422.438

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

ELAZIĞ

605.678

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

ERZİNCAN

239.625

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

ERZURUM

736.877

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

ESKİŞEHİR

927.956

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

GAZİANTEP

2.222.415

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

GİRESUN

455.074

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

GÜMÜŞHANE

138.807

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

HAKKARİ

279.681

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

HATAY

1.577.531

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

ISPARTA

445.303

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

MERSİN

1.956.428

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

İSTANBUL

15.754.053

Öte yandan İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 1 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye'de bu sınırı geçen ilk ilçe unvanını elde etti.

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

İZMİR

4.504.185

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

KARS

268.991

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

KASTAMONU

379.934

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

KAYSERİ

1.458.991

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

KIRKLARELİ

379.595

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

KIRŞEHİR

242.777

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

KOCAELİ

2.161.171

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

KONYA

2.343.409

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

KÜTAHYA

570.478

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

MALATYA

755.854

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

MANİSA

1.477.756

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

KAHRAMANMARAŞ

1.146.278

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

MARDİN

903.576

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

MUĞLA

1.099.547

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

MUŞ

389.127

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

NEVŞEHİR

320.150

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

NİĞDE

374.492

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

ORDU

768.087

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

RİZE

346.947

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

SAKARYA

1.123.693

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

SAMSUN

1.392.403

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

SİİRT

332.369

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

SİNOP

225.848

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

SİVAS

631.401

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

TEKİRDAĞ

1.208.441

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

TOKAT

614.141

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

TRABZON

823.323

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

TUNCELİ

85.083

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

ŞANLIURFA

2.265.800

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

UŞAK

374.405

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

VAN

1.112.013

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

YOZGAT

413.208

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

ZONGULDAK

585.203

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

AKSARAY

441.136

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

BAYBURT

82.836

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

KARAMAN

262.355

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

KIRIKKALE

282.830

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

BATMAN

662.626

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

ŞIRNAK

573.666

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

BARTIN

206.663

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

ARDAHAN

90.392

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

IĞDIR

205.071

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

YALOVA

311.635

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

KARABÜK

249.614

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

KİLİS

157.363

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

OSMANİYE

564.123

İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

DÜZCE

415.622

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İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye'nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!
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