İl Olsa 82. Sıraya Yerleşecek! Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Ezber Bozdu: 5 Şehri Yuttu!

Liste başı olan dev mahalle, nüfusuyla Türkiye haritasındaki 5 ayrı ili tek kalemde geride bırakarak adeta bağımsız bir kent boyutuna ulaştı. Altyapısından sosyo-ekonomik yapısına kadar pek çok ili gölgede bırakan bu rekortman mahalle, yerel yönetim sınırlarının ve nüfus yoğunluğunun geldiği son noktayı net bir şekilde ortaya koyuyor.
Zafer Mahallesi – İstanbul, Bahçelievler: 78.856 kişi
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Karapürçek Mahallesi – Ankara, Altındağ: 84.858 kişi
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Zümrütevler Mahallesi – İstanbul, Maltepe: 88.017 kişi
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Mevlana Mahallesi – Kayseri, Talas: 93.093 kişi
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Fırat Mahallesi – Diyarbakır, Kayapınar: 94.256 kişi
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Atakent Mahallesi – İstanbul, Küçükçekmece: 105.519 kişi
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Adnan Kahveci Mahallesi – İstanbul, Beylikdüzü: 110.707 kişi
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Kayabaşı Mahallesi – İstanbul, Başakşehir: 112.367 kişi
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Bağcılar Mahallesi – Diyarbakır, Bağlar: 157.422 kişi (en büyük mahalle)
Güncel verilerle Bağcılar Mahallesi, 82.836 nüfuslu Bayburt'u, 85.083 nüfuslu Tunceli'yi, 90.392 nüfuslu Ardahan'ı, 138.807 nüfuslu Gümüşhane'yi ve 157.363 nüfuslu Kilis'i geçerek en kalabalık mahalle oldu.
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İŞTE İL İL TÜRKİYE'NİN NÜFUSU
TÜİK tarafından açıklanan verilerle, Türkiye'nin 2025 nüfusu da belli oldu. İşte il il Türkiye'nin güncel nüfusu...
ADANA
|2.283.609
ADIYAMAN
617.821
AFYONKARAHİSAR
751.808
AĞRI
491.489
AMASYA
342.242
ANKARA
5.910.320
ANTALYA
2.777.677
ARTVİN
167.531
AYDIN
1.172.107
BALIKESİR
1.284.517
BİLECİK
228.995
BİNGÖL
282.299
BİTLİS
360.423
BOLU
327.173
BURDUR
277.226
BURSA
3.263.011
ÇANAKKALE
573.976
ÇANKIRI
200.549
ÇORUM
519.590
DENİZLİ
1.060.975
DİYARBAKIR
1.852.356
EDİRNE
422.438
ELAZIĞ
605.678
ERZİNCAN
239.625
ERZURUM
736.877
ESKİŞEHİR
927.956
GAZİANTEP
2.222.415
GİRESUN
455.074
GÜMÜŞHANE
138.807
HAKKARİ
279.681
HATAY
1.577.531
ISPARTA
445.303
MERSİN
1.956.428
İSTANBUL
15.754.053
Öte yandan İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 1 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye'de bu sınırı geçen ilk ilçe unvanını elde etti.
İZMİR
4.504.185
KARS
268.991
KASTAMONU
379.934
KAYSERİ
1.458.991
KIRKLARELİ
379.595
KIRŞEHİR
242.777
KOCAELİ
2.161.171
KONYA
2.343.409
KÜTAHYA
570.478
MALATYA
755.854
MANİSA
1.477.756
KAHRAMANMARAŞ
1.146.278
MARDİN
903.576
MUĞLA
1.099.547
MUŞ
389.127
NEVŞEHİR
320.150
NİĞDE
374.492
ORDU
768.087
RİZE
346.947
SAKARYA
1.123.693
SAMSUN
1.392.403
SİİRT
332.369
SİNOP
225.848
SİVAS
631.401
TEKİRDAĞ
1.208.441
TOKAT
614.141
TRABZON
823.323
TUNCELİ
85.083
ŞANLIURFA
2.265.800
UŞAK
374.405
VAN
1.112.013
YOZGAT
413.208
ZONGULDAK
585.203
AKSARAY
441.136
BAYBURT
82.836
KARAMAN
262.355
KIRIKKALE
282.830
BATMAN
662.626
ŞIRNAK
573.666
BARTIN
206.663
ARDAHAN
90.392
IĞDIR
205.071
YALOVA
311.635
KARABÜK
249.614