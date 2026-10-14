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Giriş Tarihi: 14.10.2026 10:27

İlk Evim Konut Kredisi başvuru tarihi belli oldu mu, şartlar neler? İlk Evim Konut Kredisi'nde son durum!

Konut fiyatlarına bir de yüksek kredi taksitleri eklenince ev sahibi olma planlarını erteleyenler için düşük faizli finansman seçeneği yeniden gündeme geldi. İlk Evim Konut Kredisi kapsamında konuşulan uzun vade ve uygun ödeme koşullarının hayata geçirilmesi bekleniyor. Peki, İlk Evim Konut Kredisi başvuru tarihi belli oldu mu, şartlar neler? İşte, kredi düzenlemesine ilişkin son gelişmeler...

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İlk Evim Konut Kredisi başvuru tarihi belli oldu mu, şartlar neler? İlk Evim Konut Kredisi’nde son durum!
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İlk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, düşük faizli finansman desteği için gözlerini İlk Evim Konut Kredisi'ne çevirdi. Uzun vadeli ödeme imkanı ve uygun faiz oranı beklentisiyle birlikte kredi düzenlemesine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. İlk Evim Konut Kredisine kimlerin başvuru yapabileceği, bankaların sunacağı koşullar vatandaşların yanıt beklediği konular arasında bulunuyor.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

İlk kez konut satın alacak vatandaşlara yönelik düşük faizli finansman modeli için henüz resmi başvuru takvimi yayımlanmadı. Konut alımında daha uzun vadeli ve düşük maliyetli kredi kullanmak isteyenler için kamu bankalarının sağlayacağı imkanlar üzerinde duruluyor. Ancak başvuruların başlayacağı tarih, kredinin üst limiti ve hangi bankaların kampanyaya katılacağı konusunda yeni bir duyuru bulunmuyor.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER, KİMLER YARARLANABİLECEK?

İlk Evim Konut Kredisi'nin özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik olması bekleniyor. Henüz resmi başvuru şartları açıklanmasa da kredi desteğinde şu kriterlerin dikkate alınabileceği belirtiliyor:

  • Daha önce konut sahibi olmamış olmak,
  • Başvuru sahibinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması,
  • Belirlenecek hane geliri şartını karşılamak,
  • Satın alınacak konutun belirlenen fiyat sınırına uygun olması,
  • Konut bedeli için gerekli peşinatı karşılayabilmek,
  • Kredi taksitlerini ödeyebilecek düzenli gelire sahip olmak.
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1,20 FAİZLİ İLK EVİM KONUT KREDİSİ ÇIKTI MI, VADE KAÇ AY OLACAK?

Kamuoyunda konuşulan finansman seçenekleri arasında aylık yüzde 1,20 faiz oranı ve 180 aya kadar uzanan ödeme süresi bulunuyor. Bu modelin hayata geçirilmesi halinde konut bedelinin krediyle karşılanacak kısmı daha uzun bir döneme yayılarak taksitlendirilebilecek.

Bununla birlikte yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade henüz resmi olarak onaylanmış rakamlar değil. Kredinin toplam maliyeti, azami finansman tutarı ve geri ödeme koşulları için ilgili kurumların açıklaması bekleniyor.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK, HANGİ BANKALAR VERECEK?

İlk Evim Konut Kredisi için yetkilendirilmiş bankaların listesi henüz duyurulmadı. Başvuru kanalları ve istenecek belgeler ise kampanyanın resmen ilan edilmesiyle açıklanacak.

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İlk Evim Konut Kredisi başvuru tarihi belli oldu mu, şartlar neler? İlk Evim Konut Kredisi'nde son durum!
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