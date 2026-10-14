İlk Evim Konut Kredisi başvuru tarihi belli oldu mu, şartlar neler? İlk Evim Konut Kredisi’nde son durum!

1,20 FAİZLİ İLK EVİM KONUT KREDİSİ ÇIKTI MI, VADE KAÇ AY OLACAK?

Kamuoyunda konuşulan finansman seçenekleri arasında aylık yüzde 1,20 faiz oranı ve 180 aya kadar uzanan ödeme süresi bulunuyor. Bu modelin hayata geçirilmesi halinde konut bedelinin krediyle karşılanacak kısmı daha uzun bir döneme yayılarak taksitlendirilebilecek.

Bununla birlikte yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade henüz resmi olarak onaylanmış rakamlar değil. Kredinin toplam maliyeti, azami finansman tutarı ve geri ödeme koşulları için ilgili kurumların açıklaması bekleniyor.