İlk Evim Konut Kredisi başvuru tarihi belli oldu mu, şartlar neler? İlk Evim Konut Kredisi’nde son durum!

İlk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, düşük faizli finansman desteği için gözlerini İlk Evim Konut Kredisi'ne çevirdi. Uzun vadeli ödeme imkanı ve uygun faiz oranı beklentisiyle birlikte kredi düzenlemesine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. İlk Evim Konut Kredisine kimlerin başvuru yapabileceği, bankaların sunacağı koşullar vatandaşların yanıt beklediği konular arasında bulunuyor.
İlk kez konut satın alacak vatandaşlara yönelik düşük faizli finansman modeli için henüz resmi başvuru takvimi yayımlanmadı. Konut alımında daha uzun vadeli ve düşük maliyetli kredi kullanmak isteyenler için kamu bankalarının sağlayacağı imkanlar üzerinde duruluyor. Ancak başvuruların başlayacağı tarih, kredinin üst limiti ve hangi bankaların kampanyaya katılacağı konusunda yeni bir duyuru bulunmuyor.
İlk Evim Konut Kredisi'nin özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik olması bekleniyor. Henüz resmi başvuru şartları açıklanmasa da kredi desteğinde şu kriterlerin dikkate alınabileceği belirtiliyor:
Kamuoyunda konuşulan finansman seçenekleri arasında aylık yüzde 1,20 faiz oranı ve 180 aya kadar uzanan ödeme süresi bulunuyor. Bu modelin hayata geçirilmesi halinde konut bedelinin krediyle karşılanacak kısmı daha uzun bir döneme yayılarak taksitlendirilebilecek.
Bununla birlikte yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade henüz resmi olarak onaylanmış rakamlar değil. Kredinin toplam maliyeti, azami finansman tutarı ve geri ödeme koşulları için ilgili kurumların açıklaması bekleniyor.
İlk Evim Konut Kredisi için yetkilendirilmiş bankaların listesi henüz duyurulmadı. Başvuru kanalları ve istenecek belgeler ise kampanyanın resmen ilan edilmesiyle açıklanacak.