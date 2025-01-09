İmamoğlu’na Adalar’da ‘azmanbüs’ protestosu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar Belediyesi'nin yeni hizmet binası temel atma programına katılımı sırasında bir grup Adalı tarafından protesto edildi. Protestocular, İmamoğlu'nu hedef almasının temel sebebi olarak Adalar'da faytonların kaldırılmasının ardından toplu taşıma aracı olarak kullanılmaya başlanan "azmanbüs" olarak adlandırılan minibüsleri gösterdi. İmamoğlu'nun konuşması esnasında zaman zaman yapılan protestolara karşı 'Çok kaba bir protesto' diyerek yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu, Adalar'da 'azmanbüs' rahatsızlıklarını dile getiren vatandaşın sesini beğenmedi | Video

8 TEMMUZ'DA SARAÇHANE'DE PROTESTO EDİLMİŞTİ

Adalılar, bu minibüslerin Adalar'ın dar sokaklarına ve tarihi dokusuna uygun olmadığını savunuyorlardı. Ayrıca, İmamoğlu'nun "katılımcı yönetim" anlayışını yeterince yansıtmadığı ve Adalıların taleplerini dikkate almadığı eleştirileri de dile getirilmişti.

Bu protestolar, İmamoğlu'nun Adalar'daki ulaşım politikalarına karşı duyulan memnuniyetsizliğin bir göstergesi olarak 8 Temmuz'da Saraçhane Parkı'nda da devam etmişti. Adalar halkı, İBB binası önünde bir araya gelerek "azmanbüs" uygulamasına tepki göstermiş ve Adalar'ın doğasını ve kültürel kimliğini koruyan bir ulaşım planı talep etmişti.