Ekrem İmamoğlu, Adalar'da 'azmanbüs' rahatsızlıklarını dile getiren vatandaşın sesini beğenmedi | Video
İstanbul’un Adalar ilçesinde kullanıma sokulan elektrikli minibüslere tepki her geçen gün artıyor. Ada halkı ‘azmanbüs’ dedikleri elektrikli minibüs yerine daha önce kullanımda olan ‘adabüs’lerle ulaşımın sağlanmasını istiyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Azmanbüs" rahatsızlığını dile getiren vatandaşa "Sesin çok detone, vallahi çok detone. Israrla yaptığınız bu protesto biçiminin gerçekten çok verimli bir protesto çalışması olmadığını söyleyeyim size." cevabını verdi.
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