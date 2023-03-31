İmmobilizer Nedir? İmmobilizer Ne İşe Yarar, Nasıl Çalışır, Bozulursa Ne Olur?

İmmobilizer nedir sorusu, araç güvenli sistemleri içinde incelenmesi gereken bir konudur. İmmobilizer ne işe yarar sorusunu araştırdığınızda bu sistemin çok önemli bir mekanizma olduğunu anlayacaksınız. İmmobilizer bozulursa ne olur ya da arızası nasıl belli olur soruları da araştırılması gerekenler arasındadır. Araç meraklılarının aklına immobilizer olan araç çalınır mı sorusu da gelebilir. İmmobilizer her arabada var mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

İmmobilizer Nedir?

Araçlarda çok sayıda güvenlik sistemi vardır. Günümüzün modern araçlarına eklenen özellikler arasında hırsızlığa karşı olan mekanizmalar da vardır. Bu sistemlerden biri de immobilizer sistemidir. Bu siste motor kilidi ya da motor blokajı olarak da adlandırılır.

İmmobilizer, araç hırsızlıklarına karşı geliştirilmiş modern bir sistemdir. Bu sistem elektronik güvenlik sistemi ile kurulmuştur. Günümüzde üretilen hemen hemen tüm araçlarda bu güvenlik sistemi vardır. Aracınız 20 yaşından daha büyük değilse aracınızda bu sistemin bulunma ihtimali yüksektir. Yeni model araçların standart donanımlarında dahi immobilizer güvenlik sisteminin bulunduğu görülür.

İmmobilizer Ne İşe Yarar?

İmmobilizer, düz kontak ile yapılan hırsızlıkları engellemeye yönelik geliştirilmiş bir sistemdir. immobilizer donanım olan araçların düz kontakla çalıştırılması mümkün değildir. Aracın çalıştırılması için immobilizer anahtar üzerinde bulunan çipin motor sistemindeki çip ile uyuşması gerekir. Aksi durumda araç çalışmaz. Tabi bu durumun bir kısım dezavantajları da vardır. Anahtarın kaybedilmesi ya da çipinin arızalanması halinde yeni anahtar almanın maliyeti oldukça yüksektir.

İmmobilizer Her Arabada Var Mı?

İmmobilizer sistem her araçta yoktur. Genel anlamda 20 yaştan daha küçük araçlarda bu sistemin olduğunu söyleyebiliriz. Daha eski nesil araçlarda bu teknoloji henüz var olmadığı için kullanılmamıştır. İmmobilizer sisteminin günümüz yeni nesil araçları için olmazsa olmaz bir güvenlik mekanizması olduğunu söyleyebiliriz.