Saç baş birbirine girdiler! Kozmetik mağazasındaki kavgalar boks müsabakalarını aratmadı

Bir kozmetik firmasının 250 lira üzeri alışverişlere yüzde 80 indirim yapması nedeniyle sabahın ilk saatlerinden itibaren kalabalıklar oluştu. Türkiye genelinde çoğu mağazada izdiham oluşurken zaman zaman sinirlerde gerildi.
Kavgalar sonrasında akıllara bir önceki indirim döneminde gündem olan ve korku filminin yeni oyuncusu olan kadın geldi.
Elâzığ'da yaşanan indirim izdihamında güvenlik görevlileri zor anlar yaşadı.
SAÇ BAŞ BİRBİRLERİYLE KAVGA ETTİLER
İndirimli ürünlere ulaşmak isteyenler boks müsabakalarını aratmayan görüntülere sahne oldu.
Saç baş kavga eden kadınları ayırmak isteyen mağaza personelleri ise yumrukların hedefi oldu.İndirim kavgası milyonlarca kez izlendi: İlk kez konuştu!