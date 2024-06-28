Haberler Yaşam Haberleri Saç baş birbirine girdiler! Kozmetik mağazasındaki kavgalar boks müsabakalarını aratmadı
Giriş Tarihi: 28.6.2024 16:08 Son Güncelleme: 28.6.2024 17:08

Saç baş birbirine girdiler! Kozmetik mağazasındaki kavgalar boks müsabakalarını aratmadı

Geçtiğimiz günlerde bir kozmetik mağazasında indirim nedeniyle oluşan izdihamda "Senin çalışanın bana geri zekalı diyemez" diyerek bağıran ve gözlerini belerten kadının görüntüleri henüz hafızalardan silinmemişti. Bugün yine aynı kozmetik markasının yaptığı yüzde 80 indirim nedeniyle mağazalara akın eden kadınlar kalabalık oluşturdu. İndirimli ürünleri almak isteyenler arasında yaşanan kavgalar, boks müsabakalarını aratmadı.

Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
Saç baş birbirine girdiler! Kozmetik mağazasındaki kavgalar boks müsabakalarını aratmadı

Bir kozmetik firmasının 250 lira üzeri alışverişlere yüzde 80 indirim yapması nedeniyle sabahın ilk saatlerinden itibaren kalabalıklar oluştu. Türkiye genelinde çoğu mağazada izdiham oluşurken zaman zaman sinirlerde gerildi.

Kavgalar sonrasında akıllara bir önceki indirim döneminde gündem olan ve korku filminin yeni oyuncusu olan kadın geldi.

İNDİRİM, İZDİHAM VE KUYRUKLAR

Yüzde 80 indirim haberini duyanlar mağaza açılmadan kuyruklar oluşturmaya başladı. Mağazanın kepenklerinin kaldırılmasıyla beraber indirimli ürünlere hücum eden vatandaşlar izdiham oluşturdu.

Elâzığ'da yaşanan indirim izdihamında güvenlik görevlileri zor anlar yaşadı.

SAÇ BAŞ BİRBİRLERİYLE KAVGA ETTİLER

İndirimli ürünlere ulaşmak isteyenler boks müsabakalarını aratmayan görüntülere sahne oldu.

Saç baş kavga eden kadınları ayırmak isteyen mağaza personelleri ise yumrukların hedefi oldu.

İndirim kavgası milyonlarca kez izlendi: İlk kez konuştu!

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Saç baş birbirine girdiler! Kozmetik mağazasındaki kavgalar boks müsabakalarını aratmadı
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