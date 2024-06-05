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Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 09:11

İndirim kavgası milyonlarca kez izlendi: İlk kez konuştu!

Dev bir kozmetik firması geçtiğimiz günlerde ürünlerinde indirim yaptı. Ancak müşteriler arasında kavga çıktı. "Senin çalışanın bana gerizekalı diyemez" diyerek bağırıp gözlerini belerten kadın ise sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Genç kadın olay sonrası ilk kez açıklama yaptı. O anları şöyle anlattı...

İndirim kavgası milyonlarca kez izlendi: İlk kez konuştu!

Ünlü bir kozmetik firması geçtiğimiz günlerde yüzde 75 indirim yaptı. Ancak bazı mağazalarda ortalık karıştı. Ucuz ürünleri almak isteyen müşteriler arasında kavga çıktı.

İndirim kavgası milyonlarca kez izlendi: İlk kez konuştu!

İNDİRİM KAVGASI İZLENME REKORLARI KIRDI
Sosyal medyada paylaşılan bir video ise en çok izlenenler arasındaki yerini aldı.

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İndirim kavgası milyonlarca kez izlendi: İlk kez konuştu!

"BANA GERİZEKALI DİYEMEZ!"
O görüntülerde gözlerini belerten genç bir kadın, "Senin çalışanın bana gerizekalı diyemez" diyerek bas bas bağırdı.

İndirim kavgası milyonlarca kez izlendi: İlk kez konuştu!

Sosyal medyada çok konuşulan genç kadın, olay sonrası şu açıklamayı yaptı.

İndirim kavgasında çılgına dönen kadın ilk kez konuştu | Video

İndirim kavgası milyonlarca kez izlendi: İlk kez konuştu!

"KAPILARI KAPATTILAR"
"Döndüm dedim sen kime gerizekalı diyorsun? İki üç parça bir şey için bir insanın üstüne çullanacak biri değilim. İnsanlar orada kaç saat beklemiş. Biz tam gireceğiz durdular.

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