"İndirimli tatil" dolandırıcıları tutuklandı

Lüks otellerde ucuz tatil vadeden Ö.K. ve eşi İ.K.'nin çok sayıda kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı tespit edildi. Haklarında yakalama kararı bulunan çift, Burdur'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince fiziki takip sonucu yakalanan Ö.K. ve İ.K., gece saatlerinde Zonguldak'a getirildi. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Ö.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Eşi İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.