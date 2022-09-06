ING Bank emekli promosyon ödemeleri, emekli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bazı bankalar, emekli promosyon kampanya sürelerini 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı. ING Bank da emekli promosyon kampanya süresi ve ödeme tutarında değişikliğe gitti. Bu noktada; emekli maaşlarını ING'ye taşımak isteyen milyonlarca emekli, "ING emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL, başvuru şartları neler?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2022 ING Bank emekli promosyon kampanyası hakkında güncel bilgiler…
Banka değiştirmek isteyen emekliler için son başvuru tarihi, 31 Ağustos olarak belirlenmişti. Birçok banka, emekli promosyon kampanya sürelerini 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı.
Daha önce emekli promosyonu almış fakat taahhüt süresini tamamlamamış olanlar da banka değişikliği yaparak yüksek promosyondan yararlanabilir.
Maaşını ING'ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre ek koşulsuz 7.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Ayrıca emekli yakını getirenler kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor.
Böylece emekliler toplamda 8 bin 250 TL'ye varan promosyon kazanma imkanı yakalıyor. Bankanın kampanyasından 31 Ağustos - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler faydalanıyor.
Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 4.650 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 5.800 TL, 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir.
Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan;
1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
1.500 TL'ye (1.500 TL hariç) kadar ise 4.650 TL,
1.500 TL – 2.500 TL (2.500 TL hariç) arası ise 5.800TL,
2.500 TL ve üzeri ise 7.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.
Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri yararlanabiliyor. Promosyon ödemesinden faydalanmak için herhangi bir ürün koşulu bulunmuyor.
SSK ve Bağkur'dan yeni emekli olacaklar, e-Devlet'ten veya SGK Müdürlükleri aracılığıyla doldurulan Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi'nde banka tercihini ING olarak belirtmelidir.
Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar ise, çalışmakta oldukları kuruma iletecekleri emeklilik başvuru dilekçesinde "ING"yi tercih etmelidir.
Şubeye gelmeden, e-Devlet'ten de banka değişikliği işlemi gerçekleştirebilirsiniz. PTT'den alınan şifre ile e-devlet'e girerek buradaki işlem adımları takip edilmelidir.
ING Şubelerine giderek sadece nüfus cüzdanıyla emekli maaşınızı ING'ye taşıyabilirsiniz.