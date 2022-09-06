ING Bank emekli promosyon ödemeleri, emekli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bazı bankalar, emekli promosyon kampanya sürelerini 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı. ING Bank da emekli promosyon kampanya süresi ve ödeme tutarında değişikliğe gitti. Bu noktada; emekli maaşlarını ING'ye taşımak isteyen milyonlarca emekli, "ING emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL, başvuru şartları neler?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2022 ING Bank emekli promosyon kampanyası hakkında güncel bilgiler…