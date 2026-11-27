500 BİN LİRAYA VİZELİ KAÇIŞ VAADİ

ATV Haber'den Samed Özaylan, insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişilerden biriyle iletişime geçerek sistemi araştırdı. Kendisine müşteri gibi yaklaşan muhabirlere rahat tavırlarla yanıt veren şüpheli, hakkında adli sicil kaydı bulunan kişilerin Türkiye'den vize alamayacağını iddia etti. Çözüm olarak ise önce Dubai'ye gidilmesini, ardından buradan oturum alınarak vize işlemlerinin tamamlanmasını önerdi. Dubai oturumu, uçak bileti ve banka hesabı dahil tüm işlemler için 10 bin dolar isteyen kaçakçı, yaklaşık 500 bin liralık bir ücret talep etti.