Telegram'daki suç platformlarında yasa dışı faaliyetler hız kesmeden devam ediyor. Daha önce farklı suçlarla gündeme gelen platformlarda bu kez, hakkında yakalama kararı bulunan kişileri para karşılığında yurt dışına çıkarma vaadinde bulunan gruplar ortaya çıktı. Vize işlemlerinden yasa dışı sınır geçişlerine kadar farklı yöntemler sunduğunu öne süren kaçakçılar, hizmetleri için binlerce dolar talep ediyor.
500 BİN LİRAYA VİZELİ KAÇIŞ VAADİ
ATV Haber'den Samed Özaylan, insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişilerden biriyle iletişime geçerek sistemi araştırdı. Kendisine müşteri gibi yaklaşan muhabirlere rahat tavırlarla yanıt veren şüpheli, hakkında adli sicil kaydı bulunan kişilerin Türkiye'den vize alamayacağını iddia etti. Çözüm olarak ise önce Dubai'ye gidilmesini, ardından buradan oturum alınarak vize işlemlerinin tamamlanmasını önerdi. Dubai oturumu, uçak bileti ve banka hesabı dahil tüm işlemler için 10 bin dolar isteyen kaçakçı, yaklaşık 500 bin liralık bir ücret talep etti.
DUBAİ'DEN MEKSİKA'YA, ORADAN ABD'YE UZANAN GÜZERGAH
Kaçakçının yasa dışı seçeneği de vardı. Muhabirin kaçak yollarla nasıl gidileceğini sorması üzerine şüpheli, Dubai üzerinden Brezilya'ya, ardından Meksika'ya geçileceğini anlattı. Meksika'da kendilerini karşılayacak kişiler bulunduğunu öne süren kaçakçı, ABD sınırının bir tünel aracılığıyla geçileceğini iddia etti. Sınır geçişinin ardından araçla şehir merkezine götürüleceklerini söyleyen şüpheli, varış noktası olarak San Diego'daki bir alışveriş merkezini gösterdi. Bu güzergah için istediği ücretin ise 12 bin dolar olduğunu belirtti.
UYAP VE GBT BİLGİLERİNİ DE SATTIĞINI İDDİA ETTİ
Şüphelinin anlattıkları insan kaçakçılığı iddialarıyla da sınırlı kalmadı. UYAP portalı, avukat ve emniyet Genel Bilgi Toplama (GBT) kayıtlarına ilişkin videoları da para karşılığında temin edebildiğini öne sürdü. Muhabirin bu bilgilere nasıl ulaştığını sorması üzerine şüpheli, emniyet içerisinden bağlantıları bulunduğunu iddia etti. Konuşma boyunca rahat tavırlarını sürdüren kaçakçı, yaptığı işi açıkça anlatmaktan çekinmedi.