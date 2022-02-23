Interpol, Sedat Peker için kırmızı bülten çıkardı





Müştekinin sanıkları teşhis ettiği, dijital materyallerin incelenmesinin ve suç faaliyetlerine ilişkin talimatların Peker tarafından verildiğinin anlaşılması sonucu Peker'in 'suç işleme amacıyla örgüt kurma' ve 'varsayılan suç örgütlerinin korkutucu güçlerinden yararlanarak yağma' suçlarını işlediğine dair kuvvetli kuvvetli suç şüphesi oluştuğu açıklandı.



HAKKIMDA KIRMIZI BÜLTEN YOK DEMİŞTİ

Peker, daha önce yaptığı açıklamalarda, "Hakkımda çıkarılmış herhangi bir kırmızı bülten kararı yok, uluslararası hukuka göre beni bulunduğum ülkeden hiçbir ülke alamaz" ifadelerini kullanmıştı.