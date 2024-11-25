İpek böceği fabrikalarına ‘Yaşayan Müze Önerisi’

Kurtuluş Savaşı'ndaki yangında Bilecik'teki 43 ipek fabrikası ve atölyesi tamamen yandı. Bu fabrikalardan 3'ü, (bazı kaynaklara göre 4) Söğüt'te bulunuyordu. Söğüt'teki o fabrikalardan birisi tam 20 yıl önce 'kültür varlığı' olarak tescil edildi. Bir döneme damga vuran ve Söğüt'te hemen hemen her evde en az bir kişinin çalıştığı ipek böceği fabrikalarının müştemilatlarıyla birlikte 'yaşayan fabrika müzesi' olması isteniyor. Ertuğrul Gazi'nin ilk geldiğinde çadırını kurduğu Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Kuyulu Mescit, tarihi kilise kalıntıları, Tevfik Erdem Evi, tarihi Roma hamamı ve Madamın Konağı'yla birlikte fabrikaların açılmasıyla bu bölgenin açık hava müzesine dönmesi bekleniyor.

İPEK HALI DA DOKUNACAK

Yaşayan müze fabrikası önerisine göre öğrenciler, aileler ve sivil toplum örgütleri burada drama atölyelerinde uygulamalı eğitim görebilecek ve herkes ipek halı dokuyacak. İpek ve ipekçilikle ilgili tüm materyallere ziyaretçiler elleriyle dokunacak ve üretim sürecinde birebir katılacak. Yine 3 ayrı fabrikada çocuk oyun alanı, park, kafe, brifing salonları ile açık hava sineması olacak. Tarihi kazan ve fabrika bacası aynı yerinde korunacak ve burada dokunan ürünlerin satışı yapılabilecek. Atölyeler, ipeğin tarihçesinin günümüze kadar geçen sürecinin anlatıldığı bir kütüphane ile tasarım atölyeleri olacak. Tezgahlar sürekli çalışır halde olacak ve turistlerin hizmetine sunulacak. Özellikle köylerde kullanılmayan ipek ve ipekçilikle ilgili çok sayıda makine, elbise vs. burada sergilenecek.