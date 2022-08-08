Haberler Yaşam Haberleri iPhone 14 ne zaman çıkacak, tarihi belli mi? iPhone 14 (Pro/Pro Max) fiyatı açıklandı mı, özellikleri ve renkleri neler?
Giriş Tarihi: 8.8.2022 19:43 Son Güncelleme: 8.8.2022 19:44

iPhone 14 ne zaman çıkacak, tarihi belli mi? iPhone 14 (Pro/Pro Max) fiyatı açıklandı mı, özellikleri ve renkleri neler?

iPhone 14 serisi teknoloji tutkunlarının yakın takibinde yer almaya başladı. Apple sevenler yeni iPhone 14/Pro ve Pro Max’in ne zaman çıkacağını merak ederken aynı zamanda özelliklerini ve fiyatını da öğrenmek istiyor. Her sene belirli tarihlerde İphone’un bir üst modelinin tanıtımı gerçekleştirilirken “iPhone 14 ne zaman çıkacak, tarihi açıklandı mı? iPhone 14 (Pro/Pro Max) fiyatı belli mi, özellikleri ve renkleri neler?” sorularına da yanıt aranıyor. İşte iPhone 14 serisi hakkında gelen bilgiler.

iPhone 14 ne zaman çıkacak, tarihi belli mi? iPhone 14 Pro/Pro Max fiyatı açıklandı mı, özellikleri ve renkleri neler?

Eylül ayına az bir zaman kala "iPhone 14 ne zaman çıkacak, tarihi açıklandı mı? iPhone 14 (Pro/Pro Max) fiyatı belli mi, özellikleri ve renkleri neler?" sorularının yanıtları Apple tutkunlarının gündeminde yer almaya başladı. Yeni modelin fiyatını ve özelliklerini öğrenmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. iPhone 14 serisinin tanıtımının Eylül ya da Ekim ayında yapılması öngörülürken serinin Pro ve Pro Max modellerine grafit, mor, gümüş gibi renklerin ekleneceği gelen iddialar arasında yerini aldı.

İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın eylül ayında yeni iPhone'un lansmanını yapması artık kurala dönüşmüş durumda. Bu nedenle yeni iPhone 14 ailesinin de Eylül 2022'de tanıtılacağını söyleyebiliriz.

Son iddialara göre Apple iPhone 14 ailesini 13 Eylül'de tanıtacak.

İPHONE 14 FİYATLARI NE KADAR?

iPhone 14 serisinin fiyatları bu şekilde bekleniyor:

iPhone 14 - 799 dolar
iPhone 14 Max - 899 dolar
iPhone 14 Pro - 1099 dolar
iPhone 14 Pro Max - 1199 dolar

İPHONE 14'ÜN ÖZELLİKLERİ VE SÖYLENTİLER

Apple'ın iPhone 14 cep telefonlarında kendi üreteceği 5G modemler kullanabilir. Apple kısa süre önce Intel'in modem birimini satın almıştı.

Son sızıntılara göre Apple iPhone 14'lerin Pro ve Pro Max versiyonlarında 8 GB'lik RAM kullanacak. Apple'ın rakibi Samsung Galaxy S22 Ultra'da 12 GB RAM tercih etmişti. Şu anki iPhone 13 ailesinin Pro versiyonunda 6 GB RAM bulunuyor.

Apple iPhone 15'te ön kamera üreticisini değiştirmeyi planlıyordu. Ancak şirket bu adımı hızlandırarak iPhone 14 için yeni bir üreticiyle anlaştı.

Bir analistin iddiasına göre ise yeni iPhone 14 ailesi sadece e-SIM seçeneğiyle gelecek. Apple bu hareketle ticari ve gezgin kullanımını artırmayı hedefliyor.

iPhone 14'ün standart serisinde 120Hz'lik ekran bulunmayacak.

İPHONE 14 HANGİ RENKLERDE ÇIKACAK?

iPhone 14 ve 14 Max için siyah, kırmızı, beyaz, mor ve mavi renkleri; iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max için altın, grafit, mor ve gümüş renklerde geleceği söylentiler arasında.

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iPhone 14 ne zaman çıkacak, tarihi belli mi? iPhone 14 (Pro/Pro Max) fiyatı açıklandı mı, özellikleri ve renkleri neler?
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