iPhone 14 ne zaman çıkacak ve özellikleri neler? iPhone 14 fiyatı (Pro/Pro Max) açıklandı mı, renkleri belli oldu mu?

Yeni iPhone serisinin çıkış tarihi merak edilmeye başlandı. Son çıkan 13 serisinin ardından şimdi İphone 14 serisinin tanıtımı yapılacak. Renkleri, modelin kalıbı ve özellikleri, fiyat listesi gibi pek çok detay teknoloji severler tarafından araştırılıyor. Peki; iPhone 14 ne zaman çıkacak ve özellikleri neler? iPhone 14 fiyatı açıklandı mı, renkleri belli oldu mu?
İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Her yıl belirli tarihlerde İPhone'un bir üst modelinin tanıtımını gerçekleştiren Apple bu yıl iPhone 14 modellerini tanıtacak. Şirketten tanıtım tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmese de Eylül ya da Ekim ayında tanıtım organizasyonunun gerçekleşmesi bekleniyor.
İPHONE 14 FİYATLARI
iPhone 14 modellerinin fiyatlarıyla ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı. Gelen iddialara göre; yeni modellerin fiyatı, iPhone 13 serisine kıyasla 100 dolar artacak.
iPhone 14 serisinin fiyatlarının şu şekilde olması bekleniyor:
iPhone 14 - 799 dolar
iPhone 14 Max - 899 dolar
iPhone 14 Pro - 1099 dolar
iPhone 14 Pro Max - 1199 dolar