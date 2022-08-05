iPhone 14 ne zaman çıkacak ve özellikleri neler? iPhone 14 fiyatı (Pro/Pro Max) açıklandı mı, renkleri belli oldu mu?

Yeni iPhone serisinin çıkış tarihi merak edilmeye başlandı. Son çıkan 13 serisinin ardından şimdi İphone 14 serisinin tanıtımı yapılacak. Renkleri, modelin kalıbı ve özellikleri, fiyat listesi gibi pek çok detay teknoloji severler tarafından araştırılıyor. Peki; iPhone 14 ne zaman çıkacak ve özellikleri neler? iPhone 14 fiyatı açıklandı mı, renkleri belli oldu mu?