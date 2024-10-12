Irmak’ta akıntıya kapılarak kaybolmuştu: 23 yaşındaki Ahmet yine bulunamadı!

Ankara'dan getirilen sualtı görüntüleme cihazıyla yapılan aramada da, akıntılı bir bölgede kayalıklar arasında gencin cansız bedeni olabileceği belirtilen bir cisme rastlanırken, gencin ailesinin talepleri doğrultusunda DSİ'ye ait iş makineleri tarafından ırmak yatağı değiştirilmesinin ardından cihazda görülen bölgenin suyu boşaltıldı. JAK, SAK ve AFAD ekipleri kayaları yerinden oynatıp, ağ ve fileler yardımıyla bölgeyi tamamen tararken, talihsiz gencin cansız bedenine ulaşılamadı. Şu ana kadar her şeyin yapıldığını belirten yetkililer, arama çalışmalarının dün itibarıyla sonlandırıldığını belirtti.