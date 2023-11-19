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Giriş Tarihi: 19.11.2023 10:46 Son Güncelleme: 19.11.2023 11:48

İş adamının aracını kurşunlayıp kızını takip ettiler: Emri Ukraynalı Rıfat’tan aldık!

İstanbul Ataşehir’de iş adamı Levent A.’nın otomobilini kurşunladıktan sonra aynı iş adamın kızının kullandığı aracı da motosiklet ile takip ettikleri iddia edilen 2 Türkmenistanlı şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte olayda kullandıkları silahlar ve çelik yelek ele geçirildi. Şüpheliler, kurşunlama emrini Ukrayna’da yaşayan 'Rıfat' adında bir kişiden aldıklarını söyledi. Polis, olayın azmettiricisini yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İş adamının aracını kurşunlayıp kızını takip ettiler: Emri Ukraynalı Rıfat’tan aldık!

Olay, 3 Kasım Cuma günü, saat 11.30 sıralarında, Ataşehir'de meydana gedi. İddiaya göre; motosikletli iki kişi, Levent A. isimli kişinin otomobiline ateş ederek kaçtı. Otomobiline 4 kurşun isabet ettiğini gören iş adamı Levent A., polise giderek durumu anlattı. 4 Kasım Cumartesi günü ise Levent A.'nın kızının kullandığı otomobili motosikletli bir kişinin takip ettiği iddia edildi. Bunun üzerine polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

"DAHA ÖNCE BİRİYLE İŞ YAPMIŞTI AYRILDIM"

Levent A.'nın polise verdiği ifadesinde, "Motosikletli iki kişi otomobilime ateş açtı. Daha sonra hızla kaçtılar. Aracımı durdurup kontrol ettiğimde 4 kurşunun isabet ettiğini gördüm. Bir kişiyle iş yapıyordum. Daha sonra paramı alamadığım için iş yapmayı kestim. Sonra tanımadığım kişiler beni tehdit edip para istediler. Onlar yapmış olabilir. Kızımın otomobilini motosikletli bir kişi takip etmiş. Yeni bir saldırıdan şüpheleniyoruz." dediği öğrenildi.

KAMERALARA YAKALANDILAR

Gasp Büro Ekipleri, olayla ilgili başlattığı çalışmada, iş adamı Levent A.'nın otomobilini kurşunlayan kişilerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde, bir motosiklette bulunan iki kişinin iş adamının lüks otomobilini takip ettiği görüldü. Bu görüntülerin izi sürülerek olayı gerçekleştiren iki şüpheli gözaltına alındı.

SALDIRI EMRİNİ UKRANYA'DAN ALMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Türkmenistan uyruklu şüpheliler Sakır E.(29) ve Gafurcan H.(31) ile birlikte olayda kullandıkları tabancalar ile bir adet çelik yelek ele geçirildi. Şüphelilerin poliste verdiği ifadelerinde, saldırı talimatını Ukrayna'da yaşayan "Rıfat" adlı kişiden aldıklarını söyledikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. İki şüphelii çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, olayın azmettiricisini yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

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İş adamının aracını kurşunlayıp kızını takip ettiler: Emri Ukraynalı Rıfat’tan aldık!
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