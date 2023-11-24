İş kazasında yaralanan işçi hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde özel bir firmanın jeotermal sıcak su kuyularında çalışan Osman Erdoğdu (30) 14 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alaşehir Kemaliye Mahallesi'nde oturan Osman Erdoğdu, 10 Kasım 2023 Günü çalışma sahasında bakım onarım sırasında geçirdiği kaza sonucunda vücudunda yanıklar alarak yaralandı.
Ağır yaralanan Osman Erdoğdu tedavi edilmek üzere İzmir Bozyaka Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdoğdu tedavi gördüğü hastanede bu sabaha karşı yaşam mücadelesini kaybetti.
Kemaliye Halk Oyunları ekibinde de halk oyunları oynayan, Osman Erdoğdu'nun cenazesi İkindi namazından sonra, Kemaliye Mahallesi Mezarlığında toprağa verilecek.
Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.