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Giriş Tarihi: 9.1.2025 21:03

İşçiler arasında silahlı kavga: 1 ağır, 4 yaralı!

Malatya'da meydana gelen olayda işçiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda silahlar çekilince 1 kişi ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

İHA
İşçiler arasında silahlı kavga: 1 ağır, 4 yaralı!

Olay, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede inşası süren sanayi sitesinde işçiler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda, O.B. tarafından silahla açılan ateş sonucu N.D., A.D., B.K. ve M.A.İ. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan N.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayın zanlısı O.B. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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İşçiler arasında silahlı kavga: 1 ağır, 4 yaralı!
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