İşkence var cezası yok

Konya'da yaşayan 22 yaşındaki Demet Aydın'ı, 1.5 yıl önce zorla götürdükleri rezidansta saçlarını usturayla kesip bıçakla boynunu çizdikleri, vücudunda sigara söndürerek işkence yaptıkları, telefonunu zorla alıp hakaretlerde bulundukları iddiasıyla yargılanan Murat Demirci (42), ortağı ve nişanlısı Sara Demir (25) ile arkadaşları Tuğba Demirci'nin (23) yargılandığı davada karar duruşması yapıldı.Konya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın önceki duruşmaya, olaydan sonra tutuklanan ancak yargılama aşamasında tahliye edilen sanıklar katılmadı. Duruşmada daha önce verdiği mütalaayı tekrarlayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "Birden fazla kişiyle nitelikli hürriyeti yoksun kılma" suçundan 14 yıl, "Birden fazla kişiyle nitelikli yağma" suçundan 7.5 yıl, "Haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan 3 yıl, "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 3 yıl, "Mala zarar verme" suçundan 3 yıl, "Tehdit ve hakaret" suçundan da 2 yıl olmak üzere, 32'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi.Davayı sonuçlandıran mahkeme heyeti ise "İyi hal" indirimi uyguladığı sanıkları "Nitelikli yağma" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 5'er yıl olmak üzere, ayrı ayrı 10'ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıklara diğer suçlardan verilen 2 yıl 1 ay 25'er gün hapis cezaları hakkında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmederek erteledi. Sanıklar, kasten yaralama suçundan ise ceza almadı. Kararı duyunca büyük şok yaşayan Demet Aydın, "Yaşadıklarımın karşılığı bu olmamalıydı. Hakkımı sonuna kadar arayacağım" dedi. Genç kızın avukatları Furkan Avcı, Mehmet Fatih Soylu ve Muhammet Çağrı Türk ise "İyi hal indirimi" uygulanması, verilen cezalardan bir kısmının ertelenmesi, kasten yaralamanın nitelikli halleri mevcut olmasına rağmen bu suçtan ceza verilmemesi, cezaların alt sınırdan verilmesi ve birçok hukuka aykırılık bulunması nedeniyle, istinaf mahkemesine başvurarak karara itiraz edeceklerini belirtti. Üç sanık yine aynı rezidansta Eda Kaya'ya (28) yönelik 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'tehdit ve hareket' ile 'yaralama' suçlarından 9 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırılmıştı.