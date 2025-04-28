İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, villasını imar mevzuatına aykırı şekilde büyütmüş

İstanbul büyükşehir belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonla gözaltına alınan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın, Tekirdağ'ın Şarköy İlçene bağlı Mürefte Mahallesinde bulunan villasına kaçak eklentiler yapıldığı ortaya çıktı.
Başa'nın, Sadunoğlu Sitesinde bulunan denize sıfır sitede dublex villasında imara aykırı eklentiler yapıldığı şikayeti üzerine Tekirdağ İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Müdürlük bu kapsamda Şarköy Belediyesine, iddiaların incelemesi için yazı önderdi.
ESKİ YARDIMCISI USULSÜZLÜĞÜ SAVUNDU
Şafak Başa, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi TESKİ'de genel müdür olarak görev yaptığı dönemde yardımcısı olarak görev yapan ve daha sonra geçtiği İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSKİ'den emekli olan Feyzi Ünal ise muhabirimizi arayarak, "Ben, inşaat mühendisiyim. Şafak Bey'e, 'Şarköy deprem bölgesi olduğu için güçlendirme yapılmasında fayda var' önerisi ile güçlendirme çalışması yapıldı. Orada barbekü vardı o kaldırıldı. Yeni kısım da onun yerine yapıldı.
Genişleme, büyüme yok. Şarköy Belediyesi'ne de projeyi sunduk. Bir yanlışlık varsa da düzeltilir." dedi. 2014-2019 yılları arasında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi TESKİ'de genel müdür olarak görev yapan Şafak Başa, 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olmuş, daha sonra da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İSKİ Genel Müdürlüğüne getirilmişti.