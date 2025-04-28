İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, villasını imar mevzuatına aykırı şekilde büyütmüş





ESKİ YARDIMCISI USULSÜZLÜĞÜ SAVUNDU



Şafak Başa, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi TESKİ'de genel müdür olarak görev yaptığı dönemde yardımcısı olarak görev yapan ve daha sonra geçtiği İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSKİ'den emekli olan Feyzi Ünal ise muhabirimizi arayarak, "Ben, inşaat mühendisiyim. Şafak Bey'e, 'Şarköy deprem bölgesi olduğu için güçlendirme yapılmasında fayda var' önerisi ile güçlendirme çalışması yapıldı. Orada barbekü vardı o kaldırıldı. Yeni kısım da onun yerine yapıldı.