İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, kimler başvurabilir? Üniversite öğrencileri için yeni dönem!

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

İŞKUR Gençlik programı devlet üniversitelerinde örgün eğitime devam eden öğrenciler için uygulanıyor. Başvuruda öğrencinin kendi üniversitesinde açılan programa müracaat etmesi ve ilanda belirtilen koşulları taşıması gerekiyor.

Temel şartlar arasında 18 yaşını tamamlamış olmak, İŞKUR'a kayıtlı bulunmak, aktif öğrenci olmak ve açık ya da uzaktan öğretimde okumamak yer alıyor. Başvurularda sigortalılık durumu ve hane gelirine ilişkin kriterler de dikkate alınıyor. Üniversiteler kendi ilanlarında program numarası, kontenjan ve varsa ek koşulları ayrıca duyuruyor.