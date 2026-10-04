İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, kimler başvurabilir? Üniversite öğrencileri için yeni dönem!

Geçen eğitim öğretim yılında 133 bin 428 öğrencinin yararlandığı İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerine hem çalışma deneyimi kazandırdı hem de ek gelir sağladı. Haftada en fazla üç gün programa katılan öğrenciler, derslerini aksatmadan farklı alanlarda görev alabildi. İŞKUR Gençlik Programı için yeni dönem için kontenjan ve başvuru duyurularının yapılması bekleniyor.
Programlar, üniversitelerin İŞKUR ile oluşturduğu kontenjanlara göre ayrı ayrı açılıyor. Bu nedenle bazı üniversitelerde başvuru süreci başlarken, bazı üniversitelerde öğrencilerin ilan tarihini beklemesi gerekiyor. İŞKUR'un resmi sayfasında programa başvuru için e-Şube bağlantısı da yer alıyor.
İŞKUR Gençlik programı devlet üniversitelerinde örgün eğitime devam eden öğrenciler için uygulanıyor. Başvuruda öğrencinin kendi üniversitesinde açılan programa müracaat etmesi ve ilanda belirtilen koşulları taşıması gerekiyor.
Temel şartlar arasında 18 yaşını tamamlamış olmak, İŞKUR'a kayıtlı bulunmak, aktif öğrenci olmak ve açık ya da uzaktan öğretimde okumamak yer alıyor. Başvurularda sigortalılık durumu ve hane gelirine ilişkin kriterler de dikkate alınıyor. Üniversiteler kendi ilanlarında program numarası, kontenjan ve varsa ek koşulları ayrıca duyuruyor.
Öğrenciler önce kendi üniversiteleri adına açılmış güncel bir program bulunup bulunmadığını kontrol etmesi gerekiyor. İlan açıldıktan sonra başvuru işlemleri İŞKUR e-Şube üzerinden gerçekleştirilebilecek. Programın resmi GÜÇ sayfasındaki "Başvuru Yap" bölümü de doğrudan İŞKUR e-Şube'ye yönlendiriyor.
Kontenjandan fazla başvuru olması halinde programa katılacak öğrencilerin belirlenmesinde noter huzurunda kura yöntemi uygulanıyor.
Programa katılan öğrencilere çalıştıkları her gün için 1.375 TL ödeme yapılıyor. Öğrenciler haftada 1 ila 3 gün programa dahil olabiliyor. Ayrıca genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primleri de karşılanıyor.