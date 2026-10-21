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Giriş Tarihi: 21.10.2026 11:08

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? İŞKUR Gençlik Programı başvuruları açıldı!

Üniversitelerin peş peşe yayımladığı kontenjan duyurularıyla İŞKUR Gençlik Programı'nda yeni dönem başvuruları başladı. Eğitim hayatını sürdürürken gelir elde etmek isteyen öğrenciler, kontenjan ve başvuru tarihlerine odaklandı. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? İşte, katılım şartları...

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İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? İŞKUR Gençlik Programı başvuruları açıldı!
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2026-2027 eğitim öğretim yılı için üniversitelerden İŞKUR Gençlik Programı duyuruları gelmeye başladı. Birçok yükseköğretim kurumu, öğrencilere ayrılan kontenjanları ve başvuru takvimlerini açıkladı. İlanların yayımlanmasıyla birlikte kampüslerde çalışma fırsatından yararlanmak isteyen öğrenciler için başvuru süreci de belli oldu.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

İŞKUR Gençlik Programı için ilk ilanlar yayımlanmaya başladı. Farklı illerdeki üniversiteler, yeni dönem program alımlarına ilişkin takvimlerini duyurdu. Programa katılmak isteyen öğrencilerin kendi üniversitelerinin ilanındaki tarihleri esas alması gerekiyor.

150 bin öğrenciye günlük 1.375 TL destek

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI HANGİ ÜNİVERSİTELERDE BAŞLADI?

Akademik ve idari birimlerde görev almak isteyen öğrenciler için kontenjanlar, üniversitelerin ihtiyaçlarına ve İŞKUR ile yapılan protokollere göre farklılık gösteriyor.

Başvuruların açıldığı üniversitelerden bazıları ve açıklanan kontenjanlar şöyle:

  • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi: 1.278 öğrenci – 20-24 Ekim
  • Aksaray Üniversitesi: 717 öğrenci – 20-24 Ekim
  • Bartın Üniversitesi: 615 öğrenci – 20-24 Ekim
  • Gümüşhane Üniversitesi: 561 öğrenci – 20-24 Ekim
  • Tarsus Üniversitesi: 274 öğrenci – 20-24 Ekim
  • Ankara Üniversitesi: 20-24 Ekim
  • Selçuk Üniversitesi: 20-24 Ekim
  • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi: 21-25 Ekim
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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Üniversitelerde açıklanan yeni kontenjanlar için başvurular dijital ortamda alınmaya başladı. Programa katılmak isteyen öğrenciler, https://genclik.iskur.gov.tr adresindeki İŞKUR Gençlik Platformu veya https://esube.iskur.gov.tr üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI GÜNLÜK ÖDEME NE KADAR, AYLIK KAÇ TL KAZANILACAK?

Üniversite eğitimi sırasında ulaşım, yemek ve diğer kişisel giderlerini karşılamak isteyen öğrencilere İŞKUR Gençlik Programı kapsamında çalıştıkları gün üzerinden ödeme yapılıyor. 2026 yılı için günlük katılım tutarı 1.375 TL olarak belirlendi.

Katılım gününe göre ödeme tutarları şöyle:

  • 5 gün katılım: 6.875 TL
  • 10 gün katılım: 13.750 TL
  • 14 gün katılım: 19.250 TL

Programda haftada en fazla üç gün görev alınabilecek.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Başvuru döneminin tamamlanmasının ardından üniversitelerde görev alma hakkı kazanabilmesi için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ve sonrasındaki uygunluk kontrollerinin tamamlanması gerekiyor.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, kura çekimini 27 Ekim Salı günü saat 10.00'da Milli İrade Yerleşkesi'nde gerçekleştirecek. Bartın Üniversitesinde ise aynı gün saat 11.00'de Kutlubey Yerleşkesi'nde noter kurası yapılacak.

Sonuç duyuruları, ilgili üniversitelerin resmi internet siteleri üzerinden paylaşılacak. Öğrencilerin kendi üniversitelerinin resmi duyurularını takip ederek kura sürecini yakından takip etmesi gerekiyor.

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İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? İŞKUR Gençlik Programı başvuruları açıldı!
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