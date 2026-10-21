İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? İŞKUR Gençlik Programı başvuruları açıldı!

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Başvuru döneminin tamamlanmasının ardından üniversitelerde görev alma hakkı kazanabilmesi için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ve sonrasındaki uygunluk kontrollerinin tamamlanması gerekiyor.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, kura çekimini 27 Ekim Salı günü saat 10.00'da Milli İrade Yerleşkesi'nde gerçekleştirecek. Bartın Üniversitesinde ise aynı gün saat 11.00'de Kutlubey Yerleşkesi'nde noter kurası yapılacak.

Sonuç duyuruları, ilgili üniversitelerin resmi internet siteleri üzerinden paylaşılacak. Öğrencilerin kendi üniversitelerinin resmi duyurularını takip ederek kura sürecini yakından takip etmesi gerekiyor.