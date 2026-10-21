İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? İŞKUR Gençlik Programı başvuruları açıldı!

2026-2027 eğitim öğretim yılı için üniversitelerden İŞKUR Gençlik Programı duyuruları gelmeye başladı. Birçok yükseköğretim kurumu, öğrencilere ayrılan kontenjanları ve başvuru takvimlerini açıkladı. İlanların yayımlanmasıyla birlikte kampüslerde çalışma fırsatından yararlanmak isteyen öğrenciler için başvuru süreci de belli oldu.
İŞKUR Gençlik Programı için ilk ilanlar yayımlanmaya başladı. Farklı illerdeki üniversiteler, yeni dönem program alımlarına ilişkin takvimlerini duyurdu. Programa katılmak isteyen öğrencilerin kendi üniversitelerinin ilanındaki tarihleri esas alması gerekiyor.
Akademik ve idari birimlerde görev almak isteyen öğrenciler için kontenjanlar, üniversitelerin ihtiyaçlarına ve İŞKUR ile yapılan protokollere göre farklılık gösteriyor.
Başvuruların açıldığı üniversitelerden bazıları ve açıklanan kontenjanlar şöyle:
Üniversitelerde açıklanan yeni kontenjanlar için başvurular dijital ortamda alınmaya başladı. Programa katılmak isteyen öğrenciler, https://genclik.iskur.gov.tr adresindeki İŞKUR Gençlik Platformu veya https://esube.iskur.gov.tr üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.
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Üniversite eğitimi sırasında ulaşım, yemek ve diğer kişisel giderlerini karşılamak isteyen öğrencilere İŞKUR Gençlik Programı kapsamında çalıştıkları gün üzerinden ödeme yapılıyor. 2026 yılı için günlük katılım tutarı 1.375 TL olarak belirlendi.
Katılım gününe göre ödeme tutarları şöyle:
Programda haftada en fazla üç gün görev alınabilecek.
Başvuru döneminin tamamlanmasının ardından üniversitelerde görev alma hakkı kazanabilmesi için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ve sonrasındaki uygunluk kontrollerinin tamamlanması gerekiyor.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, kura çekimini 27 Ekim Salı günü saat 10.00'da Milli İrade Yerleşkesi'nde gerçekleştirecek. Bartın Üniversitesinde ise aynı gün saat 11.00'de Kutlubey Yerleşkesi'nde noter kurası yapılacak.
Sonuç duyuruları, ilgili üniversitelerin resmi internet siteleri üzerinden paylaşılacak. Öğrencilerin kendi üniversitelerinin resmi duyurularını takip ederek kura sürecini yakından takip etmesi gerekiyor.