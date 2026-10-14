150 bin öğrenciye günlük 1.375 TL destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İŞKUR Gençlik Programı'nda 150 bin kontenjan için başvurular başlıyor. Program kapsamında gençlere günlük 1.375 lira ödeme yapılıyor. Ayda 14 gün katılan öğrencilere ise 19 bin 250 liraya kadar destek veriliyor. 3 yılda 3 milyon gencin işe kavuşmasını öngören GÜÇ projesiyle de gençlere 445 milyar TL'lik destek sağlanacak.

GENÇLERDEN YOĞUN İLGİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Başkanlığı'nın İŞKUR aracılığıyla başlattığı Gençlik Programı ile gençler eğitimlerini sürdürürken çalışma hayatını tanıyor, tecrübe kazanıp geleceğe daha iyi hazırlanıyor. İŞKUR Gençlik Programı'na gençler yoğun ilgi gösteriyor. Bugüne kadar programdan istifade eden genç sayısı 220 bine ulaştı. Proje kapsamında yeni bir adım daha atılıyor. Programın 2026- 2027 dönemi kontenjanı 150 bine yükseltildi. Gençlere günlük bin 375 lira ödeme yapılacak. Ayda 14 gün katılan öğrenciler ise 19 bin 250 liraya kadar destek alabilecek. Ayrıca gençlerin sigorta primlerini devletin karşılayacak. Belirli şartlarda 1.250 liralık promosyon ve çeşitli harcamalarda özel indirim imkânları sunulacak.

37 BAŞLIKTA HİZMET

İŞKUR tarafından gençlerin istihdama katılımını artırmaya yönelik 37 ayrı başlıkta hizmet ve program sunuluyor. Eğitim, deneyim kazanımı, danışmanlık, istihdam teşvikleri ve özel hedef gruplara yönelik destekleri kapsayan bu hizmetler arasında "İşgücü Piyasası Araştırmaları, İş ve Meslek Danışmanlığı, Kariyer Rehberliği, Engelli İş Koçluğu, İş Arama Becerileri Eğitimleri, İş Kulüpleri" gibi başlıklar yer alıyor.

2026'DA 128.7 MİLYAR TL

Gençlerin istihdama katılımı arttırmak için yürüyen projelerle 2026 yılında toplam 128.7 milyar TL harcama yapılacak. 2026–2028 döneminde genç istihdamını desteklemek üzere toplam 445.1 milyar TL yani 9 bakanlığın bütçesi kadar kaynak tahsis edilecek.

"GÜÇ"LE BEŞ ANA HİZMET

Gençlerin eğitimden kopmadan işgücü piyasasına güçlü ve kalıcı biçimde katılmasını sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Genç İstihdam Hamlesi açıklandı. Bu hamlenin ana çatısını ise Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) oluşturuyor. GÜÇ; gençlerin erken yaşta iş deneyimi kazanmasını, sahip oldukları becerilerin işgücü piyasasının ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmesini ve sürdürülebilir istihdam olanaklarına erişimini hedefleyen bütüncül bir yaklaşım.

STAJ DESTEĞİ

Ulusal Staj Programı İŞKUR'a devredildi. Mevcut staj portalları birleştirilerek tek merkezden yönetilecek. Aktif işgücü programlarından yararlanan işverenlerin, katılımcı sayılarının en az yüzde 10'u kadar stajyer istihdam etmeleri sağlanarak staj kapasitesi artırılıyor. Başvurular İŞKUR staj portallarından yapılabiliyor. Hedef 800 bin öğrenci. 26.2 milyar TL harcanacak.

GELECEĞİM MESLEKTE

Bu programla meslek liseli ve meslek yüksekokullu gençler mezun olmadan iş hayatına hazırlanıyor. Son sınıf öğrencileri İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları tarafından takip ediliyor. Öğrencilerle yüz yüze görüşmeler yapılıyor, ailelerin farkındalıkları artırılarak kariyer rehberliği desteği veriliyor. Meslek liselerine özgün fuarlar, toplu iş görüşmeleri, iş kulübü faaliyetleri ile öğrencilerin işe geçişi destekleniyor. Her yıl 250 bin öğrenci istihdam edilecek. Ev gençleri olarak bilinen ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençlerin işgücüne katılımı için NEET İşgücü Uyum Programı (NİUP) devreye sokuldu. Hem istihdam hem eğitim desteği veriliyor. Kamu kurumlarıyla iş birliği içinde yarı zamanlı aktif iş gücü programı uygulanıyor. Haftada üç güne kadar sigortalı olarak çalışılabililiyor. Gençler, laboratuvarlar, enerji projeleri, bilişim altyapısı ve araştırma alanlarında görev alıyor. İş arama, yaşam becerileri ve çalışma disiplini kazandırılıyor. Her yıl 150 bin olmak üzere üç yılda 450 bin genç istihdam edilecek. 107.3 milyar TL kaynak harcanacak.

İLK 6 AYLIK MAAŞ DEVLETTEN

Bu programla özel sektör işbirliği ile 18-25 yaş arası tüm gençlerin ilk işe girişinde net asgari ücrete denk gelen ücret ve sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Böylece 18-25 yaş genç işsizliği düşecek. İlk iş deneyimi kalıcı istihdama dönüştürülecek. Her yıl 250 bin olmak üzere üç yılda 750 bin genç ilk işine başlayacak. Projenin uygulanması için 215.8 milyar TL kaynak ayrıldı. Programa henüz start verilmedi.

630 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞILDI

GÜÇ Projesi kapsamında 630 bin 618 gence hizmet sunuldu. 10 bin 873 iş birliği gerçekleştirildi. 154 bin 560 öğrenciye staj desteği, 168 bin 265 öğrenciye Geleceğim Meslekte danışmanlığı, 54 bin 347 gence NEET'lere yönelik İşgücü Uyum Programı hizmeti, 133 bin 428 öğrenciye gençlik programı 351 bin 703 öğrenciye kariyer fuarları kapsamında destek verildi.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI

PROGRAMLA üniversite öğrencileri hem okuyacak hem kazanacak hem de iş disiplini edinecek. Böylece mezuniyet sonrasında işsizlik riski azaltılacak ve kadın genç istihdamı artırılacak. Öğrenciler haftada 3 günü kadar çalışabilecek. Aylık 6 bin 875 TL ile 19 bin 250 TL arasında gelir elde ediyor. 30 farklı alanda görev imkânı sunuluyor. Noter huzurunda kura ile seçim yapılıyor. Tehlikeli işler ve temizlik işleri kapsam dışında tutuluyor. İlk etapta 220 bine yakın öğrenci programda yararlandırıldı. Bu programla üç yılda 1 milyon öğrenciye ulaşılacak. Bunun için 95.8 milyar TL harcama yapılacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör