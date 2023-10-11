İSPARK ücretlerine yüzde 57 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Ekim ayı olağan toplantısı üçüncü oturumu İBB Saraçhane binasında gerçekleştirildi. İBB tarafından Eylül ayında meclise sunulan İSPARK zam talebini içeren teklif ve 3 metro projesi için dış borçlanma teklifleri oybirliğiyle kabul edildi. Teklif neticesinde İSPARK ücretlerine yüzde 55 ile 57 arasında zam yapıldı. Mecliste kabul edilen tarife kapsamında Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Bakırköy, Eyüp, Sarıyer ile Güngören'in de aralarında bulunduğu birinci ve ikinci bölgedeki kapalı katlı ve açık otoparklarda ücret tarifesi 0-1 saat arası 33'ten 52 liraya, 1-2 saat arası 42'den 66 TL'ye, 2-4 saat arası 47'den 73 liraya,4-8 saat arası 65'ten 101 liraya, 8-12 saat arası 86'dan 134 TL'ye, 12-24 saat arası da 130'dan 202 liraya yükseltildi. Adalar, Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Sultanbeyli, Şile'nin aralarında bulunduğu üçüncü bölgede ise 0-1 saat arası 23'ten 36 liraya, 1-2 saat arası 29'dan 45 liraya, 2-4 saat arası 37'den 58 TL'ye, 4-8 saat arası 47'den 73 liraya, 8-12 saat arası 72'den 112 TL'ye, 12-24 saat arası 94'ten 146 liraya çıkartıldı. 3 metro projesi için dış borçlanma tekliflerinin kabul edilmesiyle de İBB'ye toplam 688 milyon Euro borçlanma yetkisi verildi.İstanbul'da bir vakıf üniversitesi, Beylikdüzü'nden Büyükçekmece Tepekent'teki kampüse gelen ücretsiz ring servislerini gidişdönüş 30 lira yapınca, öğrenciler tepki gösterdi. Üniversite, kampüse giriş turnikelerini ücretli ve ücretsiz geçiş şeklinde ikiye ayırdı. Tepekent kampüsünde eylem yapan öğrenciler ulaşım masraflarının aylık 750 lirayı, ulaşım sürelerinin ise 3 saati bulduğunu söyleyerek servislerin ücretsiz olmasını istedi.