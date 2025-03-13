Isparta’da başıboş köpekler 9 yaşındaki çocuğa saldırdı

Türkiye'nin kronikleşen sorunu sokak köpekleri tehlike saçmaya devam ediyor. Sokak köpeklerinin sorunu sokaktaki çocukları tehdit etmeye devam ediyor. Türkiye'nin dört yanından köpek saldırısı haberleri gelmeye devam ediyor.

SALDIRININ ADRESİ ISPARTA

Korkunç olay 12 Mart saat 18.30 sıralarında Isparta'nın Gönen ilçesine bağlı Güneykent Beldesi Baladız Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oynayan T.A., başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı.Köpeğin kafasından ve sol kolundan ısırdığı çocuk yaralandı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar T.A.'yı kurtararak hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından T.A., Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan muayenede hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenen çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.