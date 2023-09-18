İstanbul Barosu’ndan 690 bin liralık kokteyl

İstanbul Barosu'nun adli açılış yıl dönümünde, 690 bin lira tutarında kokteyl düzenlediği ortaya çıktı. Avukat Eyyüp Akıncı'da twitter adresinden, baronun 690 bin liralık kokteyl düzenlediğini söylerken, Bağımsız Avukatlar Grubu'da, konuyla ilgili olduğu iddia edilen belgeleri twitter adresinden paylaştı.

"İDDİA EDİLMİYOR BELGESİNİ GÖRDÜM DOĞRU"

Avukat Eyyüp Akıncı, söz konusu durumla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Barosunca aidatlarımızla 690 bin TL harcama yapılarak kokteyl gecesi düzenlendiği iddia ediliyor. İddia edilmiyor. Belgesini gördüm doğruymuş. Karakollarda, adliyelerde, ofislerimizde, haciz mahallerinde canımızı tehlikeye atarak, kah tehdit edilerek kah saldırılara uğrayarak, kah geçimsizlikten intihar ederek sabahlara kadar sorgu, ifade ve koşturmaca ile kazandığımız aidatlarımızı, bazı meslektaşlar ruhsat parası ödeyemeyen meslektaşlar için yardım topluyor. Bazıları SMA hastası bebekleri olan meslektaşlar için yardım topluyor. Ama İstanbul Barosu kokteyl düzenliyor. 08.09.2023 tarihinde adliyeler arasındaki servislerin azaltılmasının gerekçesini açıkladı. Ama biz adliyeler arasındaki servislerin harcaması için ayırdığımız parayı kokteylde ezdik demedi." ifadelerini kullandı.

BAĞIMSIZ AVUKATLAR GRUBU'NUN TWİTTER ADRESİNDEN PAYLAŞILDI

Bağımsız Avukatlar Grubu @bak-avukat, isimli twitter adresinden, "Bağlı çalışan avukatların sorunlarını çözmek için ayrılan bütçe: 35 bin TL, İstanbul Barosu'nun adli yıl açılış kokteyli: 690 bin TL" paylaşımını yaptı. Söz konusu twitter adresi, kokteyle ilgili olduğu iddia edilen belgeleri de paylaştı.