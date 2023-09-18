Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Barosu’ndan 690 bin liralık kokteyl
Giriş Tarihi: 18.9.2023 17:28 Son Güncelleme: 18.9.2023 18:08

İstanbul Barosu’ndan 690 bin liralık kokteyl

İstanbul Barosu'nun adli açılış yıl dönümünde, 690 bin liralık kokteyl düzenlediği ortaya çıktı. Avukat Eyyüp Akıncı, resmi twitter adresinden yaptığı açıklamada, “İstanbul Barosunca aidatlarımızla 690 bin TL harcama yapılarak kokteyl gecesi düzenlendiği iddia ediliyor. İddia edilmiyor. Belgesini gördüm doğruymuş.” dedi. Bağımsız Avukatlar Grubu’nun twitter adresinden ise, “Bağlı çalışan avukatların sorunlarını çözmek için ayrılan bütçe: 35 bin TL, İstanbul Barosu'nun adli yıl açılış kokteyli: 690 bin TL” ifadeleri kullanılarak, konuyla ilgili olduğu iddia edilen belgeler paylaşıldı.

SABAH
İstanbul Barosu’ndan 690 bin liralık kokteyl

İstanbul Barosu'nun adli açılış yıl dönümünde, 690 bin lira tutarında kokteyl düzenlediği ortaya çıktı. Avukat Eyyüp Akıncı'da twitter adresinden, baronun 690 bin liralık kokteyl düzenlediğini söylerken, Bağımsız Avukatlar Grubu'da, konuyla ilgili olduğu iddia edilen belgeleri twitter adresinden paylaştı.

"İDDİA EDİLMİYOR BELGESİNİ GÖRDÜM DOĞRU"

Avukat Eyyüp Akıncı, söz konusu durumla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Barosunca aidatlarımızla 690 bin TL harcama yapılarak kokteyl gecesi düzenlendiği iddia ediliyor. İddia edilmiyor. Belgesini gördüm doğruymuş. Karakollarda, adliyelerde, ofislerimizde, haciz mahallerinde canımızı tehlikeye atarak, kah tehdit edilerek kah saldırılara uğrayarak, kah geçimsizlikten intihar ederek sabahlara kadar sorgu, ifade ve koşturmaca ile kazandığımız aidatlarımızı, bazı meslektaşlar ruhsat parası ödeyemeyen meslektaşlar için yardım topluyor. Bazıları SMA hastası bebekleri olan meslektaşlar için yardım topluyor. Ama İstanbul Barosu kokteyl düzenliyor. 08.09.2023 tarihinde adliyeler arasındaki servislerin azaltılmasının gerekçesini açıkladı. Ama biz adliyeler arasındaki servislerin harcaması için ayırdığımız parayı kokteylde ezdik demedi." ifadelerini kullandı.

BAĞIMSIZ AVUKATLAR GRUBU'NUN TWİTTER ADRESİNDEN PAYLAŞILDI

Bağımsız Avukatlar Grubu @bak-avukat, isimli twitter adresinden, "Bağlı çalışan avukatların sorunlarını çözmek için ayrılan bütçe: 35 bin TL, İstanbul Barosu'nun adli yıl açılış kokteyli: 690 bin TL" paylaşımını yaptı. Söz konusu twitter adresi, kokteyle ilgili olduğu iddia edilen belgeleri de paylaştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Üç ev aldılar ama Almanya’ya giremiyorlar
Oğlunun hasretine 15 gün dayanabildi
Elazığ’da petrol heyecanı
Başkan Erdoğan Türkevi'nde kabul etti: Elon Musk'a dikkat çeken çağrı...
Ne Kürdü Nagehan?
‘Ne güzel evlat yetiştirmişsiniz’
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan ABD'de önemli açıklamalar: Terörle mücadelede kararlılık mesajı!
‘Türkiye Yüzyılı’ ve Türk diasporası
CHP’nin demokrasi anlayışı ‘kavga’! Belediye başkanı il başkanının yakasına yapıştı: Buna ‘Demokrasi şöleni’ dediler
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Barosu’ndan 690 bin liralık kokteyl
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA