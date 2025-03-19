İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği tekrar açıldı

İskenderun'dan Romanya'ya giden 95 metre uzunluğundaki BERS isimli kuru yük gemisinde yaşanan makine arızası nedeniyle çift yönlü askıya alınan İstanbul Boğazı gemi trafiği tekrar açıldı. Kurtarma römorkörleriyle çekilen kuru yük gemisi Ahırkapı demir sahasına demirletildi. Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "İskenderun'dan Romanya'ya seyir halindeyken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önlerinde makine arızası yapan BERS isimli 95 m boyundaki kuru yük gemisi, İstanbul GTH Merkezimiz koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-11 Römorkörümüz refakatinde Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, güney-kuzey yönlü olarak açıldı." ifadelerine yer verildi.