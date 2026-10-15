İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: 15 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ / AYEDAŞ arıza listesi

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİMLERİ: ANADOLU YAKASI'NDA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Anadolu Yakası elektrik dağıtımını üstlenen AYEDAŞ, şebeke iyileştirme ve periyodik bakımlar doğrultusunda 15 Ekim günü çok sayıda noktada güç kesintisi gerçekleştiriyor. Bölge halkının takip ettiği bazı arıza kayıtları şöyle: