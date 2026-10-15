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Giriş Tarihi: 15.10.2026 14:42

İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: 15 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ / AYEDAŞ arıza listesi

15 Ekim Perşembe günü İstanbul'un iki yakasında geniş kapsamlı altyapı ve bakım çalışmaları, sağanak yağışın doğurduğu olumsuzluklar nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından duyurulan planlı kesinti programında enerjinin verileceği saatler netleşti. İlçe ilçe elektrikler ne zaman gelecek sorusunun cevabı, mahalle bazlı sorgulama ekranı ve arıza haritası vatandaşın gündeminde.

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İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: 15 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ / AYEDAŞ arıza listesi
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Megakent genelinde şebeke yenileme, trafo bakımı veya kontrol sebebiyle bazı ilçelerde elektik hatları geçici süreliğine devreden çıkarıldı. Avcılar'dan Pendik'e, Bahçelievler'den Kartal'a kadar gün boyu sürecek kesintilerden etkilenen vatandaşlar, enerjinin tam saat kaçta verileceğini merakla araştırıyor.

BEDAŞ 15 EKİM PLANLI KESİNTİ PROGRAMI: AVRUPA YAKASI'NDA HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK YOK?

İstanbul Avrupa Yakası elektrik dağıtımından sorumlu olan BEDAŞ, 15 Ekim Perşembe günü sabah saatleri itibarıyla başlayan şebeke ve bakım programını yayımladı. Arıza kaydı olan kesintileri sorgulamak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul su kesintisi sorgulama: 15 Ekim Perşembe (bugün) sular ne zaman gelecek? İSKİ arıza listesi

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİMLERİ: ANADOLU YAKASI'NDA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Anadolu Yakası elektrik dağıtımını üstlenen AYEDAŞ, şebeke iyileştirme ve periyodik bakımlar doğrultusunda 15 Ekim günü çok sayıda noktada güç kesintisi gerçekleştiriyor. Bölge halkının takip ettiği bazı arıza kayıtları şöyle:

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SANCAKTEPE

BEYKOZ

ATAŞEHİR

ÇEKMEKÖY

Diğer ilçelerde devam eden ve planlı bakım çalışmalarının hepsine; ayrıca yeni arıza kaydı oluşturmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: 15 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ / AYEDAŞ arıza listesi
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