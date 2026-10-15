İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: 15 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ / AYEDAŞ arıza listesi

Megakent genelinde şebeke yenileme, trafo bakımı veya kontrol sebebiyle bazı ilçelerde elektik hatları geçici süreliğine devreden çıkarıldı. Avcılar'dan Pendik'e, Bahçelievler'den Kartal'a kadar gün boyu sürecek kesintilerden etkilenen vatandaşlar, enerjinin tam saat kaçta verileceğini merakla araştırıyor.
İstanbul Avrupa Yakası elektrik dağıtımından sorumlu olan BEDAŞ, 15 Ekim Perşembe günü sabah saatleri itibarıyla başlayan şebeke ve bakım programını yayımladı. Arıza kaydı olan kesintileri sorgulamak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:
ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
Anadolu Yakası elektrik dağıtımını üstlenen AYEDAŞ, şebeke iyileştirme ve periyodik bakımlar doğrultusunda 15 Ekim günü çok sayıda noktada güç kesintisi gerçekleştiriyor. Bölge halkının takip ettiği bazı arıza kayıtları şöyle:
Diğer ilçelerde devam eden ve planlı bakım çalışmalarının hepsine; ayrıca yeni arıza kaydı oluşturmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ