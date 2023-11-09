İstanbul Gaziosmanpaşa’da vahşet: Mazlum Turan’ı katlettiği an kamerada!

ŞÜPHELİ TEKİRDAĞ'DA YAKALANIP TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelinin izini Tekirdağ, Çerkezköy ilçesinde buldu. Burada bir eve yapılan baskında Diyar İ. gözaltına alındı. İstanbul'a getirilen şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüpheli, olayı aralarında daha önceden yaşanan bir kavga dolayısıyla oluşan husumet nedeniyle gerçekleştirdiğini söyledi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.