İstanbul Gazze için tek yürek: Bakan Ersoy’dan zulme karşı birlik çağrısı! Galata Kulesi Filistin bayrağıyla aydınlandı

İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi, bir kez daha Filistin bayrağıyla aydınlandı. Filistin halkıyla dayanışma amacıyla tarihî kulenin dış cephesine yansıtılan bayrak ile bu yıl da Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce iki yıldır 7 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen yansıtma bu yıl da tekrarlandı.