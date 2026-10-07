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Giriş Tarihi: 7.10.2026 21:12 Son Güncelleme: 7.10.2026 21:23

İstanbul Gazze için tek yürek: Bakan Ersoy'dan zulme karşı birlik çağrısı! Galata Kulesi Filistin bayrağıyla aydınlandı

Galata Kulesi’ne bir kez daha Filistin bayrağı yansıtıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gazze’de yaşananları unutturmamanın ve zulme sessiz kalmamanın insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Ersoy, Filistinli çocukların güvenle yaşayacağı, ailelerin yurtlarından koparılmayacağı bir gelecek için Türkiye’nin barışı ve hakkaniyeti savunmayı sürdüreceğini belirtti.

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İstanbul Gazze için tek yürek: Bakan Ersoy’dan zulme karşı birlik çağrısı! Galata Kulesi Filistin bayrağıyla aydınlandı
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İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi, bir kez daha Filistin bayrağıyla aydınlandı. Filistin halkıyla dayanışma amacıyla tarihî kulenin dış cephesine yansıtılan bayrak ile bu yıl da Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce iki yıldır 7 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen yansıtma bu yıl da tekrarlandı.

"TÜM DÜNYAYA BİR KEZ DAHA DUYURDUK"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uygulamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin halkının uğradığı zulüm karşısında insanlığın ortak sorumluluğuna dikkati çekti. Galata Kulesi'ne yansıtılan bayrakla dayanışmalarını İstanbul'dan tüm dünyaya bir kez daha duyurduklarını ifade etti.

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ GELECEK VURGUSU

Bakan Ersoy, paylaşımında Filistinli çocukların güvenle yaşayabilmesini ve ailelerin yurtlarından koparılmamasını öne çıkardı. Türkiye'nin böyle bir gelecek için barışın ve hakkaniyetin savunucusu olmayı sürdüreceğini belirtti.

Bakan Ersoy'un paylaşımı şöyle:

"Gazze'de yaşananları unutturmamak, Filistin halkının uğradığı zulme sessiz kalmamak insanlığın ortak sorumluluğudur. Galata Kulesi'ne bu akşam Filistin bayrağını yansıtarak dayanışmamızı İstanbul'dan tüm dünyaya bir kez daha duyurduk. Filistinli çocukların güvenle yaşayacağı, ailelerin yurtlarından koparılmayacağı bir gelecek için Türkiye olarak barışın ve hakkaniyetin savunucusu olmayı sürdüreceğiz."

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#MEHMET NURİ ERSOY #GALATA KULESİ #GAZZE #TÜRKİYE

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İstanbul Gazze için tek yürek: Bakan Ersoy'dan zulme karşı birlik çağrısı! Galata Kulesi Filistin bayrağıyla aydınlandı
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