20 KİLO METAMFETAMİN ÇIKTI



Endüstriyel terazide yapılan tartımda, tekstil ürünlerine emdirilmiş maddenin toplam brüt ağırlığının 20 kilo 120 gram olduğu belirlendi. Uyuşturucu test kitiyle yapılan incelemede ise maddenin metamfetamin olduğu tespit edildi.

PİYASA DEĞERİ 80 MİLYON LİRAYI AŞIYOR



Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 80 milyon 480 bin lira olduğu öğrenildi. İki şüpheli hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

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