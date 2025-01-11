İstanbul Havalimanı’nda bulunmuştu! Bakanlık anket paylaştı: Yavru goril için 4 isim önerisi

'ŞİMDİ SEÇİM VAKTİ'

Yavru goril için isim önerileri, 1 haftanın sonunda tamamlandı. En çok önerilen 4 isim 'Üzüm', 'Kömür', 'Misket' ve 'Zeytin', Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından oylamaya açıldı. Bakanlık, en çok önerilen 4 ismi paylaşarak, "Yavru goril için binlerce isim önerisine teşekkür ediyoruz. Şimdi seçim vakti" açıklamasını yaptı.