PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON 600 BİN LİRA

İngiliz yolcu L.M'ye ait olduğu tespit edilen valizlerde yapılan aramada 14 kilo koku ve renk itibariyle esrar olduğu düşünülen renkli yeşil parçacıklar tespit edildi. Analiz sonrası yeşil renkli parçacıkların uyuşturucu olduğu tespit edildi. Valizdeki uyuşturucunun piyasa değerinin 12 milyon 600 bin lira olduğu öğrenildi.