İstanbul koşar adım batıya kayıyor! En kalabalık ilçeler hangileri? En düşük kira hangi ilçede?

EN DÜŞÜK KİRA ESENYURT'TA, EN YÜKSEK SARIYER'DE

Raporda İstanbul'un kira fiyatlarına dair veriler de yer aldı. Şişli, Kadıköy ve Fatih ilçeleri ticaret ve finans merkezi olarak öne çıkarken, Esenyurt ve Tuzla sanayi merkezi olarak dikkat çekti. İstanbul genelinde en düşük kira ortalamasının 15 bin 500 TL ile Esenyurt'ta olduğu belirtilirken, en yüksek kira ortalamasının ise 60 bin TL ile Sarıyer'de olduğu kaydedildi. Nüfus hareketliliği, gelir dağılımı ve yaşam koşullarındaki farklılıklar, İstanbul'un sosyoekonomik yapısının her geçen gün daha da dinamik hale geldiğini gözler önüne seriyor. Kentin demografik yapısındaki bu değişimlerin, önümüzdeki yıllarda şehrin genel dokusunu nasıl etkileyeceği ise merak konusu.