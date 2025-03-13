İstanbul koşar adım batıya kayıyor! En kalabalık ilçeler hangileri? En düşük kira hangi ilçede?

İstanbul'un 39 ilçesinin sosyoekonomik durumuna dair hazırlanan rapor, kentteki göç hareketlerini, gelir adaletsizliğini ve yaşam alışkanlıklarını gözler önüne serdi. İLKE Vakfı tarafından hazırlanan rapora göre, Beylikdüzü'nde nüfus son 10 yılda %67 oranında artarken, Fatih'te %16'lık bir düşüş yaşandı.
İSTANBUL'DA EN YOĞUN NÜFUSLU 5 İLÇE
Rapora göre, İstanbul'un en kalabalık ilçeleri Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye ve Bağcılar olarak belirlendi. Bu beş ilçe, megakentin toplam nüfusunun %25'ini barındırıyor.
"NÜFUS ÇEPER İLÇELERE DOĞRU KAYIYOR!"
"Fatih, Kadıköy, Şişli gibi ilçelerde nüfus azalırken, Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir gibi ilçelerde artış gözlemleniyor. Beylikdüzü'nde nüfusun son 10 yılda %67 arttığını görüyoruz. Fatih'te ise %16 oranında bir düşüş yaşandı. Özellikle Esenyurt, Başakşehir gibi ilçelerde hızlı bir nüfus artışı söz konusu."
DOĞURGANLIK ORANLARINDA GELİR VE EĞİTİM SEVİYESİ ÖNEMLİ!
"Nüfusun yoğun olduğu, gelir ve eğitim seviyesinin nispeten daha düşük olduğu çeper ilçelerde doğurganlık oranlarının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu da ekonomik nedenlerden çok kültürel dinamiklerin hala baskın olduğunu gösteriyor. Esenyurt, Sultanbeyli, Sultangazi ve Sancaktepe gibi ilçelerde doğurganlık oranları yüksekken, Bakırköy, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy gibi ilçelerde ise oldukça düşük seviyede."
EN DÜŞÜK KİRA ESENYURT'TA, EN YÜKSEK SARIYER'DE
Raporda İstanbul'un kira fiyatlarına dair veriler de yer aldı. Şişli, Kadıköy ve Fatih ilçeleri ticaret ve finans merkezi olarak öne çıkarken, Esenyurt ve Tuzla sanayi merkezi olarak dikkat çekti. İstanbul genelinde en düşük kira ortalamasının 15 bin 500 TL ile Esenyurt'ta olduğu belirtilirken, en yüksek kira ortalamasının ise 60 bin TL ile Sarıyer'de olduğu kaydedildi. Nüfus hareketliliği, gelir dağılımı ve yaşam koşullarındaki farklılıklar, İstanbul'un sosyoekonomik yapısının her geçen gün daha da dinamik hale geldiğini gözler önüne seriyor. Kentin demografik yapısındaki bu değişimlerin, önümüzdeki yıllarda şehrin genel dokusunu nasıl etkileyeceği ise merak konusu.