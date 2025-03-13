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Giriş Tarihi: 13.3.2025 17:14 Son Güncelleme: 13.3.2025 17:18

İstanbul koşar adım batıya kayıyor! En kalabalık ilçeler hangileri? En düşük kira hangi ilçede?

Türkiye nüfusunun %20’sini barındıran İstanbul’da demografik hareketlilik sürüyor. Megakentin nüfusu hızla şehrin batısına kayarken, özellikle 3 ilçede nüfus artışı dikkat çekiyor. Öte yandan, bilinenin aksine bu ilçelerde ise nüfus azalıyor. Peki son 10 yılda İstanbul'da en çok nüfusu artan ilçeler hangileri? En yüksek kira hangi ilçede? En düşük kira hangi ilçede? En doğurgan ilçe hangisi ? Bu soruların cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

AA
İstanbul koşar adım batıya kayıyor! En kalabalık ilçeler hangileri? En düşük kira hangi ilçede?

İstanbul'un 39 ilçesinin sosyoekonomik durumuna dair hazırlanan rapor, kentteki göç hareketlerini, gelir adaletsizliğini ve yaşam alışkanlıklarını gözler önüne serdi. İLKE Vakfı tarafından hazırlanan rapora göre, Beylikdüzü'nde nüfus son 10 yılda %67 oranında artarken, Fatih'te %16'lık bir düşüş yaşandı.

İSTANBUL'DA EN YOĞUN NÜFUSLU 5 İLÇE

Rapora göre, İstanbul'un en kalabalık ilçeleri Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye ve Bağcılar olarak belirlendi. Bu beş ilçe, megakentin toplam nüfusunun %25'ini barındırıyor.

"NÜFUS ÇEPER İLÇELERE DOĞRU KAYIYOR!"

"Fatih, Kadıköy, Şişli gibi ilçelerde nüfus azalırken, Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir gibi ilçelerde artış gözlemleniyor. Beylikdüzü'nde nüfusun son 10 yılda %67 arttığını görüyoruz. Fatih'te ise %16 oranında bir düşüş yaşandı. Özellikle Esenyurt, Başakşehir gibi ilçelerde hızlı bir nüfus artışı söz konusu."

TEK BAŞINA YAŞAYANLARIN SAYISI ARTIYOR

Raporda dikkat çeken bir diğer bulgu ise İstanbul'da tek başına yaşama oranının artması oldu. Her dört haneden birinde tek başına yaşandığını belirten Öner, bu durumun özellikle Kadıköy, Şişli ve Bakırköy ilçelerinde daha yaygın olduğunu ifade etti.

DOĞURGANLIK ORANLARINDA GELİR VE EĞİTİM SEVİYESİ ÖNEMLİ!

"Nüfusun yoğun olduğu, gelir ve eğitim seviyesinin nispeten daha düşük olduğu çeper ilçelerde doğurganlık oranlarının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu da ekonomik nedenlerden çok kültürel dinamiklerin hala baskın olduğunu gösteriyor. Esenyurt, Sultanbeyli, Sultangazi ve Sancaktepe gibi ilçelerde doğurganlık oranları yüksekken, Bakırköy, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy gibi ilçelerde ise oldukça düşük seviyede."

EN DÜŞÜK KİRA ESENYURT'TA, EN YÜKSEK SARIYER'DE

Raporda İstanbul'un kira fiyatlarına dair veriler de yer aldı. Şişli, Kadıköy ve Fatih ilçeleri ticaret ve finans merkezi olarak öne çıkarken, Esenyurt ve Tuzla sanayi merkezi olarak dikkat çekti. İstanbul genelinde en düşük kira ortalamasının 15 bin 500 TL ile Esenyurt'ta olduğu belirtilirken, en yüksek kira ortalamasının ise 60 bin TL ile Sarıyer'de olduğu kaydedildi. Nüfus hareketliliği, gelir dağılımı ve yaşam koşullarındaki farklılıklar, İstanbul'un sosyoekonomik yapısının her geçen gün daha da dinamik hale geldiğini gözler önüne seriyor. Kentin demografik yapısındaki bu değişimlerin, önümüzdeki yıllarda şehrin genel dokusunu nasıl etkileyeceği ise merak konusu.

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İstanbul koşar adım batıya kayıyor! En kalabalık ilçeler hangileri? En düşük kira hangi ilçede?
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