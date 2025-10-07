İstanbul Sarıyer'de yağan yağmur kazaya sebep oldu: Servis minibüsü trafik levhasına çarptı!

Korkutan kaza, saat 08.00 sıralarında Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yağışlı havanın etkisiyle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü refüje çıkarak uyarı levhasına ve trafik ışıklarına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.