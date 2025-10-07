Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Sarıyer'de yağan yağmur kazaya sebep oldu: Servis minibüsü trafik levhasına çarptı!
İstanbul Sarıyer'de yağan yağmur kazaya sebep oldu: Servis minibüsü trafik levhasına çarptı!

Sarıyer'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü refüje çıkarak önce uyarı levhasına ardından trafik ışıklarına çarptı. Kazada serviste bulunan 2 kişi yaralandı.

Korkutan kaza, saat 08.00 sıralarında Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yağışlı havanın etkisiyle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü refüje çıkarak uyarı levhasına ve trafik ışıklarına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Servis minibüsünün kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

