Sarıyer'de servis minibüsü refüjdeki trafik levhasına çarptı: 2 yaralı | Video

07.10.2025 | 11:06

Sarıyer'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü refüje çıkarak önce uyarı levhasına ardından trafik ışıklarına çarptı. Kazada serviste bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yağışlı havanın etkisiyle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü refüje çıkarak uyarı levhasına ve trafik ışıklarına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Servis minibüsünün kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

