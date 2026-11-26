İstanbul'un 12 ilçesinde hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşamasının ardından hak sahipliği sürecine geçiliyor. Uygun bedellerle kiralanacak konutlarda vatandaşlara 3 yıl boyunca oturma imkanı sunuluyor. Bakan Murat Kurum'un son değerlendirmesiyle birlikte ilk etap konutların kura, sözleşme ve anahtar teslimi aşamalarına ilişkin ayrıntılar yeniden gündeme geldi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine ilişkin son gelişmeleri paylaştı. İlk etapta yer alan 1.071 konutun tamamlandığını belirten Kurum, "Önümüzdeki ay hem kurasını çekeceğiz hem anahtarlarını vereceğiz" ifadelerini kullandı.
İstanbul genelinde planlanan 15 bin kiralık sosyal konutun kalan bölümünün ise 2028 yılı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini aktardı.
İstanbul'da hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinin ilk etabında yer alan 1.071 konutun Aralık 2026'da hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk konutların anahtarlarının aralık ayında verileceğini duyurdu.SON DAKİKA! Murat Kurum açıkladı: Kiralık sosyal konutlar için tarih belli oldu
TOKİ tarafından açıklanan başlangıç kira bedelleri şöyle:
1+1 konutlar: 10.000 TL
2+1 konutlar: 12.000 TL'den başlayan fiyatlarla
3+1 konutlar: 15.000 TL'den başlayan fiyatlarla
4+1 konutlar: 18.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Konutların tesliminden sonraki ilk 12 ay boyunca kira bedellerine artış uygulanmayacak.
1. Bölge: 360 konut
Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören.
2. Bölge: 330 konut
Maltepe, Tuzla ve Kartal.
3. Bölge: 291 konut
Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar.
4. Bölge: 90 konut
Arnavutköy.
İlk etapta kiraya verilecek 1.071 konutun ardından projenin kapsamının genişletilmesi planlanıyor.
Kiralık sosyal konutlarda hak sahiplerine 3 yıl boyunca oturma imkanı tanınıyor. Tahsis süresinin tamamlanmasının ardından konutların yeniden değerlendirilmesi ve yeni hak sahiplerinin kura yöntemiyle belirlenmesi öngörülüyor.