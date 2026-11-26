BAKAN MURAT KURUM'DAN 1.071 KİRALIK KONUT İÇİN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine ilişkin son gelişmeleri paylaştı. İlk etapta yer alan 1.071 konutun tamamlandığını belirten Kurum, "Önümüzdeki ay hem kurasını çekeceğiz hem anahtarlarını vereceğiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul genelinde planlanan 15 bin kiralık sosyal konutun kalan bölümünün ise 2028 yılı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini aktardı.