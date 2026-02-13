İstanbul Ümraniye’deki kesik baş cinayetinde yeni gelişme! İki şüpheli tutuklandı

İstanbul, Şişli'de "Kesik Baş Cinayeti" olarak bilinen ve Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın (37) vahşice katledilmesiyle sarsılmıştı. Şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K.'nin aynı evde ikinci cinayeti işlediği ortaya çıktı. 28 Aralık 2025 tarihinde Türkiye'ye giriş yapan Özbekistan uyruklu Sayyara Ergaşaliyeva'dan 23 Ocak'tan itibaren haber alamayan ailesi, 6 Şubat'ta kayıp başvurusunda bulundu.

AYNI ADRES OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Başlatılan soruşturma kapsamında kadının Ümraniye'de kaldığı evin, yine Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın öldürülüp başının kesildiği adres olduğu ortaya çıktı. Ekiplerin çalışmalarında şüphelilerin 24 Ocak'ta gün boyunca evden defalarca siyah çöp poşetleriyle çıkıp geri döndükleri tespit edildi. Durdona Khokimova cinayetinden tutuklu bulunan D.A.U.T. ve G.A.K., savcılık talimatıyla cezaevinden çıkarılarak yeniden sorgulandı. Şüpheliler, Sayyora Ergaşaliyeva'yı da 23 Ocak'ta kesici aletle öldürdüklerini, cesedi parçalara ayırarak farklı noktalardaki çöp konteynerlerine attıklarını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerin ardından ikince kez adliyeye sevk edildiler.

İKİNCİ KEZ TUTUKLANDILAR

Şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K., savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlikçe şüpheliler "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklandı.