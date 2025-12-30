İstanbul Valiliği duyurdu: Bu yollar trafiğe kapanacak! İşte sürücüler için alternatif güzergahlar

ŞİŞLİ'DE ALTERNATİF YOLLAR

Şişli'de Mim Kemal Öke ve Abdi İpekçi caddeleri ile Bostan, Atiye, Altın ve Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu sokaklar ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar, saat 14.00'ten program bitimine kadar kapalı olacak.

Bu yollara alternatif olarak sürücüler Teşvikiye, Valikonağı, Rumeli, Halaskargazi ve Cumhuriyet caddelerine yönlendirilecek.