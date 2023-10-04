İstanbul Valiliği sokakta yaşayanları otellere yerleştirmeye başladı

İstanbul Valiliği, emniyet, jandarma ve zabıta ekipleri tarafından sokakta yaşayan kişilere yönelik 39 ilçede uygulama başlattı. Yapılan uygulamalarda sokakta yaşayan 287 kişi, kamu kurum ve kuruluşlar tarafından evsizler için oluşturulan merkezlere yerleştirilmeye başlandı. Sağlık problemleri olan kişişer tedavi altına alınırken rehabilitasyon süreci de başlatıldı. Valilik aynı zamanda bu kişileri meslek edindirme kurslarına alınması için de çalışma başlattı.