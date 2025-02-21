İstanbul Valisi Davut Gül A Haber'de kentteki karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da üç gündür olumsuz hava şartlarının yaşandığını belirten Vali Gül, "Kar yağışının iki gün daha devam edeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Gül, karla mücadeledeki son durumu açıkladı

İL KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU

Vali Davut Gül'ün açıklamaları şöyle:

"AFAD Koordinesinde İl Kriz Merkezi oluşturduk. Aynı zamanda her ilçede kaymakamlıklarımızın başkanlığında İlçe Kriz Yönetim Merkezleri oluşturduk. Bunlar ne yapıyor? Bunlar özetle 20 tane çalışma grupları var. Enerji ile, araştırmayla, beslenmeyle, vatandaşımızın hayatını olumsuz anlamda etkileyebilecek her durumda acil müdahale edecek ekipler. 7/24 görevlerinin başındalar. Biz de bugün karayollarına uygulama noktasına geldik. Burada ne yapılıyor? Karayolları bölge müdürümüz arkada gördüğünüz bol istasyonlarda olası bir yoğun kapanma durumunda müdahale edebilecek.

Bunun dışında da zaman zaman tuzlama yapabilecek. Bir teşkilat ağı oluşturduk. Üç günde toplam 42 bin ton tuz kullanıldı. Dolayısıyla ana arterler başta olmak üzere Kuzey Marmara ve benzeri yerlerde yolun açık olmasına önemli ölçüde arkadaşlarımızın katkısı oldu. Polislerimiz ve milletimiz aynı şekilde görevlerinin başında. Polisimiz özellikle lastik kontrolleri, kış lastiklerinin olup olmaması ticari araçların trafiğe çıkma durumlarını kontrol ediyorlar. En önemli önem, trafikteki yoğunluğun azaltılması. Okulların tatil edilmesi ile birlikte aynı şekilde bugün Ulaştırma Bakanlığımız da açıkladı. Ticari araçların, tırların kamyonda trafiğe çıkmasının engellenmesi ile birlikte bu trafikteki yoğunluk azaldı. Yoğunluk azaldığı için de özellikle ekiplerin tuzlama karla mücadele çalışmalarının neticesinde trafikte olan üstü bir aksaklık yaşanmadı. Aynı şekilde arkadaşlarımızın gayreti vardı. Bu arada 10 bin 350 araç 35 binin üzerinde de kamu personeli bu mücadele yapıyor. Onlara teşekkür ediyorum."