İstanbul Valisi Gül, karla mücadeledeki son durumu açıkladı
İstanbul Valisi Davut Gül, kentte kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınan önlemleri A Haber'de anlattı.
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