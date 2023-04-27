İstanbul’da Adnan Oktar operasyonu! 8 propagandacı üye yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütünün güncel yapılanması ve faaliyetlerinin deşifresi adına, örgütün kontrolündeki sahte hesaplar üzerinden, sosyal medya platformlarında sistematik olarak örgütsel propaganda ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.



DEPREMLER SÖZDE MEHDİ YÜZÜNDEN OLDU İDDİASI

Bu paylaşımlarda sıklıkla dosyada bulunan müştekiler ve örgütle mücadele noktasında görev alan kamu görevlilerini karalamaya yönelik söylemlerde bulunulduğu, yaşanan deprem felaketinin sözde mehdi örgüt lideri Adnan Oktar'a yönelik yapılan operasyonlar sebebiyle yaşandığına ilişkin paylaşımlarda bulunulduğu anlaşıldı.



KULİS ÇALIŞMALARI YAPTILAR

Tutuklu olmayan örgüt üyelerinin örgüte lojistik destek sağlayıp, siyasi ve adli makamlarda kulis çalışmaları yaptıkları yönünde tespitlerde bulunuldu. Bu kapsamda Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütünün güncel yapılanmasında yer alan 14 şüpheli şahsa yönelik İstanbul merkezli İzmir ve Samsun'da eşzamanlı operasyon düzenlendi. 8 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.

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