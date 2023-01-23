İstanbul’da bıçaklı gaspçı kamerada

Olay, 19 Ocak gece saat 01.30 sıralarında Fatih Karagümrük Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A., yürüdüğü sırada B.Ş tarafından önü kesildi. B.Ş., E.A'yı darbettikten sonra bıçakla E.A'nın kolundaki saati gasbetti
Fatih'te dehşet anları kamerada! Yolda yürüyen şahıs bıçakla gasp edildi | Video
E.A'nın şikayeti sonrasında harekete geçen ekipler B.Ş'yi aynı gün akşam saatlerinde İskenderpaşa Mahallesinde yakaladı. Benzer suçlardan kaydı bulunan B.Ş., "Kasten Yaralama", "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Yağma (Gasp)" suçlarından tutuklandı.