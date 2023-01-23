Fatih'te dehşet anları kamerada! Yolda yürüyen şahıs bıçakla gasp edildi | Video
Fatih'te yolda yürüyen bir kişi bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi. Kurbanının kol saatini gasp ederek kaçan hırsız kısa süre sonra yakalanırken, dehşet anları ise kameraya yansıdı.
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