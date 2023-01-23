Video Yaşam Fatih'te dehşet anları kamerada! Yolda yürüyen şahıs bıçakla gasp edildi | Video
Fatih'te dehşet anları kamerada! Yolda yürüyen şahıs bıçakla gasp edildi | Video

Fatih'te dehşet anları kamerada! Yolda yürüyen şahıs bıçakla gasp edildi | Video

23.01.2023 | 11:30

Fatih'te yolda yürüyen bir kişi bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi. Kurbanının kol saatini gasp ederek kaçan hırsız kısa süre sonra yakalanırken, dehşet anları ise kameraya yansıdı.

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Olay Fatih Karagümrük Mahallesinde 19 Ocak'ta saat 01.30 sıralarında meydana geldi. E.A. isimli şahıs yolda yürüdüğü sırada dehşeti yaşadı. E.A'nın yanına yaklaşan bir kişi ondan para isteyerek bıçakla tehdit etti. İkili arasında arbede çıktı. E.A bıçaklı gaspçıya direndi anca olmadı. E.A'nın kol saatini gasp eden saldırgan oradan kaçtı. Şikayet üzerine inceleme başlatan polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İncelemede olayı gerçekleştiren şüphelinin B.Ş. olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs olayda kullandığı bıçak ile birlikte aynı gün İskenderpaşa Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Benzer suçlardan kaydının bulunduğu belirlenen B.Ş., "Kasten Yaralama", "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Yağma (Gasp)" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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