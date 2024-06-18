Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da fabrika yangını: Ekipler alevlere müdahale ediyor!
Giriş Tarihi: 18.6.2024 13:14 Son Güncelleme: 18.6.2024 14:06

İstanbul'da fabrika yangını: Ekipler alevlere müdahale ediyor!

Tuzla'daki otomotiv yedek parçası üretilen fabrikada başlayan yangın, bitişikteki fabrika ve ormanlık alana sıçradı. Zaman zaman patlamaların da olduğu fabrikadaki yangın nedeniyle birçok ilçeden bölgeye itfaiye ekibi yollandı. İstanbul Valiliği de yangınla ilgili açıklama yaptı...

DHA
İstanbul’da fabrika yangını: Ekipler alevlere müdahale ediyor!

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv yedek parçası üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Geniş bir alana kurulu fabrikada etkili olduğu belirtilen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki bazı fabrikalara ve ormanlık alana da sıçradı. İstanbul'daki çok sayıda ilçe ile Kocaeli'den sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Tuzla'da fabrika yangını! Valilik'ten açıklama | Video

İSTANBUL VALİLİĞİ: ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

İstanbul Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: "Saat 12.50 sıralarında Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi Deri Sanayi Yolu Sokak'ta bulunan fabrikalar bölgesinde yangın çıkmıştır. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve Afad KRBN ekibi sevk edilmiştir.

Yangına itfaiye ekipleri müdahale etmektedir. Öte yandan, yangının ormanlık alana sıçramaması için gerekli tedbirler alınmaktadır. Yangında, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan bulunmamakta olup, gelişen süreçle ilgili bilgilendirme paylaşımları Valiliğimizce yapılacaktır."

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da fabrika yangını: Ekipler alevlere müdahale ediyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA