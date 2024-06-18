Video Yaşam Tuzla'da fabrika yangını! Valilik'ten açıklama | Video
Tuzla'da fabrika yangını! Valilik'ten açıklama | Video

Tuzla'da fabrika yangını! Valilik'ten açıklama | Video

18.06.2024 | 13:56

Tuzla'da bulunan otomotiv fabrikasında çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü yangına ilişkin İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, yangının ormanlık alana sıçramaması için gerekli tedbirlerin alındığı ve ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın olmadığı kaydedildi.

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Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve otomobil parçaları üretilen bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, İstanbul Valiliği tarafından yangına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "17.06.2024 Salı günü saat 12.50 sıralarında Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi Deri Sanayi Yolu Sokak'ta bulunan fabrikalar bölgesinde yangın çıkmıştır. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD KRBN ekibi sevk edilmiştir. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etmektedir. Öte yandan, yangının ormanlık alana sıçramaması için gerekli tedbirler alınmaktadır. Yangında, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan bulunmamakta olup, gelişen süreçle ilgili bilgilendirme paylaşımları Valiliğimizce yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.
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