İstanbul’da gasp çetesi çökertildi... Çete lideri dahil 2’si kadın 14 şüpheli enselendi

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğini harekete geçiren ilk olay Avcılar'da sahil kenarında 21 Ekim günü yaşandı. İddiaya göre araç içerisinde oturan bir kişinin yanına gelen gaspçılar silah çekip arabayı gasp etti.
Ertesi gün gasp çetesi aynı yerde ilk gasp ettikleri araçla bir başka aracı daha gasp ettiler. Peş peşe yaşanan bu gasp olaylarında toplam 4 araç gasp edildi.
"280 SAAT KAMERA İZLENDİ"
280 saat Kamera görüntüsü inceleyen Gasp Büronun deneyimli dedektifleri görüntülerden şahısların kaldıkları adresleri tek tek tespit etti. Yapılan çalışmalarda Gasp çetesinin önce araçları silah zoruyla gasp ettikleri ardından o araçları farklı suçlarda kullandıkları belirlendi.
Şüphelilerin herbirinin çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilirken Gasp Büro 3 ilçede 7 ayrı adrese baskınlar yaptı. Aralarında çete liderİ Oktay B.'nin de bulunduğu 2'si kadın 14 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde 2 Kalaşnikof olarak bilinen uzun namlulu Ak 47 Silah, 3 ruhsatsız tabanca silahlara ait fişekler, kar maskesi ve çelik yelek ele geçirildi. Ayrıca Gasp Büro ekipleri çalınan 4 aracı da bulup sahiplerine teslim etti.
"TAKSİCİ DE ÇETE ÜYESİ ÇIKTI"
Şüphelilerin bazı olaylarda kullandıkları bir Taksi sürücüsü de gözaltına alındı. Taksici Turgay S.'ninde çete üyesi olduğu aracında yaptığı bir zulada yüzlerce mermi ele geçirildi. İddiaya göre gasp çetesi bu taksi ile başka araçları gasp etmeye gidiyorlardı.
İŞYERİ KURŞUNLAMIŞLAR
Asayiş Şube Müdürlüğü ile Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin Esenyurt'ta bir işyeri kurşunlama olayının da faili oldukları belirlendi. Güvenlik kameraları tarafından da görüntülenen olay sırasında şüphelilerin işyerini kurşun yağmuruna tuttuktan sonra hızla olay yerinden kaçtıkları görüldü.
"12 GASPÇI TUTUKLANDI"
Gözaltına alınan azılı gasp çetesi lideri Oktay B. (46) ve üyeleri Hazar M.(24), Bayram G.(25), Kübra D.(19), Seyidül D.(28), Ömürcan A. (22), Cemile A.(25), taksici Turgay S.(42), Deniz A (18), Kemal Ç. (28), Ahmet Y. (21), Dursun K. (24), Abdullah A. (21) ve Mücahit K.(21) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.