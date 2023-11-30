İstanbul’da gasp çetesi çökertildi... Çete lideri dahil 2’si kadın 14 şüpheli enselendi

"TAKSİCİ DE ÇETE ÜYESİ ÇIKTI"

Şüphelilerin bazı olaylarda kullandıkları bir Taksi sürücüsü de gözaltına alındı. Taksici Turgay S.'ninde çete üyesi olduğu aracında yaptığı bir zulada yüzlerce mermi ele geçirildi. İddiaya göre gasp çetesi bu taksi ile başka araçları gasp etmeye gidiyorlardı.